[속보]휴~ 다행이다! '세계 1위' 서승재-김원호 조, 日복병 맞아 '1시간4분' 대접전 끝에 2-1 '역전승'...4강 진출+동메달 확보[이치노미야 현장]

'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 4강에 올랐다. 서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 8강전에서 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1 역전승을 거뒀다. 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 4강에 올랐다. 서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 8강전에서 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1 역전승을 거뒀다. 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 천신만고 끝에 4강에 올랐다.

서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 8강전에서 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1(15-21, 21-17, 21-15) 역전승을 거뒀다. 생애 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

서승재-김원호 조는 세계 최강의 남자복식조다. 지난해 조합을 결성한 후 세계랭킹 1위를 질주했다. 지난해 1월 말레이시아오픈에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 독일오픈과 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈 등 굵직한 국제대회에서 연속해서 정상에 올랐다. 지난해 7월에는 남자 복식 세계 랭킹 1위까지 올라섰다. 한국 남자 복식조가 세계 1위에 오른 것은 2016년 이용대-유연성 이후 9년 만이었다.

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'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 4강에 올랐다. 서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 8강전에서 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1 역전승을 거뒀다. 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

지난해 8월 파리에서 열린 세계선수권에서도 정상에 올랐다. '월드 챔피언'이 된 서승재-김원호 조는 중국 마스터즈와 코리아오픈, 프랑스오픈 등에서 트로피를 추가했다. 2025년 한 해 동안만 무려 11개의 우승 트로피를 들어올렸다. 안세영과 함께 단일 시즌 최다승 기록을 세웠다.

하지만 최근 주춤한 모습이었다. 상대의 견제가 강해졌다. LA올림픽을 앞두고 변화를 준 것도 영향을 미쳤다. 서승재는 "새로운 시도보다는 우리가 가장 잘할 수 있는 부분에 중점을 둬 본래의 경기력을 보여주겠다"고 했고, 김원호는 "이제는 자신감과 믿음으로 코트에 나서겠다"고 다짐했다.

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생애 첫 아시안게임, 출발은 좋았다. 단체전에서 아쉽게 금메달을 목에 걸지는 못했지만, 중국과의 4강전에서 세계 랭킹 3위 량웨이컹-왕창을 2대0(21-12, 21-12)으로 완파하며 클래스를 회복했다.

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'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 4강에 올랐다. 서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 8강전에서 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1 역전승을 거뒀다. 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

전날 열린 16강에서도 좋은 모습을 보였다. 복병인 말레이시아의 아론 치아-티 카이운 조를 2대0(21-19, 21-16)으로 꺾고 8강에 진출했다. 승부처에서 흔들리지 않으며 경기를 가져갔다.

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8강 상대는 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조였다. 세계랭킹 20위의 상대. 1게임 고전했다. 선제점을 내준 후 끌려갔다. 3-3 동점 후에는 4점에서 묶이며 4점차까지 벌어졌다. 8-7까지 추격했지만, 범실이 이어지며 8-11로 인터벌에 돌입했다. 후반부터 기세를 탔다. 13-16에서 연속 득점에 성공했다. 하지만 다시 범실이 나오며 점수차가 벌어졌다. 상대가 기가 막힌 대각 공격까지 성공시키며 15-20으로 위기를 맞았다. 결국 15-21로 1게임을 내줬다.

2게임 초반에도 밀렸다. 범실이 이어지며 1-3으로 끌려갔다. 챌린지까지 실패하며 점수차를 좁히지 못했다. 하지만 엄청난 랠리 끝에 3점 째를얻으며 분위기를 바꿨다. 5-5 동점을 만들었다. 상대 챌린지가 실패하며 승부를 뒤집었다. 제대로 흐름을 탔다. 6연속 득점을 성공시켰다. 11-5로 인터벌에 들어갔다. 이후에도 강력한 공격이 계속됐다. 13-6, 7점차에서 4연속 실점을 하며 어려운 경기를 자초했다. 14-10까지 달아났지만, 다시 연속 실점을 하며 한점차가 됐다. 집중력을 찾으며 17-14까지 앞서 나갔다. 또 다시 추격을 허용했다.

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'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 4강에 올랐다. 서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 8강전에서 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1 역전승을 거뒀다. 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

17-16. 분수령에서 1점과 2점차를 오가는 시소게임이 이어졌다. 20점 고지를 먼저 밟으며 한숨을 돌렸다. 결국 21-17로 웃었다.

운명의 3게임. 1, 2게임과 다르지 않았다. 초반 실점하며 밀렸다. 이내 연속 득점으로 승부를 원점으로 돌렸다. 멋진 스매싱으로 역전에 성공했다. 3-3에서 긴 랠리에서 웃으며 다시 앞서나갔다. 하지만 범실이 겹치며 4-5로 뒤집혔다. 이어 다시 서승재-김원호 조가 뒤집었고, 쫓아가고 달아나는 싸움이 이어졌다. 막판 연속 3점을 내주며 10-11로 한점 뒤진채 인터벌에 나섰다.

한 점을 먼저 내줬지만 두 점을 더하며 12-12로 다시 동점을 만들었다. 이어 14-13으로 앞서나갔다. 상대를 13점에 묶어놓고 연속 득점을 올리며 스코어를 벌렸다. 20-15. 승기를 잡았다. 마지막 포인트를 따내며 역전극에 성공했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com