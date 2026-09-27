'12년 만의 금맥' 대한민국 승마 화려한 부활! 남동헌, 마장마술 개인전 金→단체전 은메달 '다관왕 활짝'

(260925) -- TOKYO, Sept. 25, 2026 (Xinhua) -- Nam Dongheon of team South Korea competes during the dressage team final of equestrian at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 25, 2026. (Photo by Wang Shen/Xinhua)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 승마가 화려하게 부활했다.

남동헌은 27일 일본 도쿄 승마공원에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 승마 마장마술 개인전 결승에서 마필 '레오니다스'와 출전해 최종 점수 75.190점을 받았다. 당당히 1위에 오르며 시상대 가장 높은 곳에 태극기를 휘날렸다. 한국 승마는 이번 남동헌의 이번 우승으로 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 마장마술 개인전 패권을 되찾는 쾌거를 이뤘다.

한국 승마는 과거 아시안게임 마장마술의 절대 강자로 군림해 왔다. 1998년 방콕 대회 서정균을 시작으로 2002년 부산, 2006년 도하, 2010년 광저우, 2014년 인천 대회까지 무려 5회 연속 금메달을 목에 걸었다. 하지만 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 금맥이 끊겼다. 직전 항저우 대회에선 마장마술이 정식 종목으로 도입된 1986년 서울 대회 이래 최초로 '노메달' 수모를 겪었다.

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승마 마장마술은 '말 위의 발레'로도 불린다. 경기장(마장) 안에서 기수가 말에게 지시를 내려 정해진 경로를 따라 걷기, 뛰기 등 다양한 동작을 연기하는 종목이다. 심판진이 말의 보폭과 리듬, 기수와 말의 교감, 동작의 정확성 및 예술성 등을 종합적으로 평가해 만점 대비 획득한 백분율 점수로 순위를 가린다. 그만큼 기수와 말의 섬세한 교감이 필수적이다.

(260925) -- TOKYO, Sept. 25, 2026 (Xinhua) -- Nam Dongheon of team South Korea competes during the dressage team final of equestrian at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 25, 2026. (Photo by Wang Shen/Xinhua)

남동헌은 지난 25일 같은 장소에서 열린 마장마술 단체전 결승에서도 김시우 이명석 도현우와 호흡을 맞춰 최종 205.265점으로 은메달을 합작했다. 당시 그는 단체전 전체 출전 선수 중 최고점인 70.559점을 기록하며 일찌감치 금빛 연기를 기대케했다.

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단체전에서의 맹활약 기세를 개인전 결승까지 고스란히 이어간 남동헌은 접전 끝에 짜릿한 금메달을 거머쥐었다. 은메달을 차지한 중국의 위자이(75.050점)와 점수 차는 0.140점에 불과했다. 동메달 역시 74.935점을 획득한 중국의 라오자이에게 돌아갔다.

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남동헌 개인으로서도 이번 금메달의 의미는 남다르다. 그는 항저우 대회 당시 오랜 기간 호흡을 맞추던 마필 '퍼스트에디션'의 갑작스러운 부상으로 눈앞에서 출전권을 내려놓아야 했다. 그러나 아픔을 딛고 일어선 남동헌은 지난 3년간 이번 대회를 위해 공들여 교감해 온 10세 마필 레오니다스와 함께 기어코 시상대 정상에 올랐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com