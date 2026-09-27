韓 승마 자존심 세운 대형 쾌거, 중국 박살냈다! '12년 만에 되찾은 정상' 남동헌, 승마 마장마술 금메달

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[스포츠조선 이현석 기자]남동헌이 한국 승마의 자존심을 세우며 금메달을 목에 걸었다.

남동헌은 27일 일본 도쿄 승마공원에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 승마 마장마술 개인전 결승에서 마필 '레오니다스'와 출전해 최종 점수 75.190점을 받아 1위에 올랐다.

남동헌은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 마장마술 개인전 패권을 되찾는 쾌거를 이번 우승을 달성했다. 이번 금메달은 남동헌이 이번 대회에서 수확한 두 번째 메달이다. 앞서 남동헌은 마장마술 단체전 결승에서 최종 205.265점을 획득해 은메달을 목에 걸었다. 1위 중국이 208.148점으로, 한국을 2.883점 차로 제치고 금메달을 수확했다. 3위는 일본(204.117점)이었다.

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승마 마장마술은 가로 20ｍ, 세로 60ｍ의 평탄한 경기장(마장) 안에서 기수가 말에게 지시를 내려 정해진 경로를 따라 걷기, 뛰기 등 다양한 동작을 연기하는 종목이다. 심판진이 말의 보폭과 리듬, 기수와 말의 교감, 동작의 정확성 및 예술성 등을 종합적으로 평가해 만점 대비 획득한 백분율 점수로 순위를 가린다. 섬세한 움직임이 요구돼 '말 위의 발레'로도 불린다.

한국 승마는 아시안게임 이 종목에서 오랜 기간 최강국으로 위상이 대단했다. 1986년 서울 대회에서 처음 단체전 금메달을 딴 한국은 1998년 방콕 대회부터 2014년 인천 대회까지 5회 연속 금메달을 휩쓸었다. 개인전도 1998년 방콕 대회 서정균을 시작으로 2002년 부산, 2006년 도하, 2010년 광저우, 2014년 인천 대회까지 무려 5회 연속 금메달을 휩쓸며 맹위를 떨쳤다. 밀리는 법이 없었다. 하지만 최근 기류가 달라졌다. 단체전은 자카르타-팔렘방 대회에서 일본에 밀려 은메달에 그쳤다. 이후 항저우 대회에서는 인도, 중국, 홍콩에 메달을 내주며 고개를 숙였다. 남동헌, 김시우, 이명석, 도현우로 구성된 한국 승마 대표팀은 이번 대회 만회를 노렸는데 은메달 성과를 거뒀다.

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단체전 당시 70.559점을 획득하며 팀 내 최고점을 기록했던 남동헌은 개인전에서도 활약을 펼쳤다. 지난 항저우 대회 당시 마필 '퍼스트에디션'의 갑작스러운 부상으로 눈앞에서 출전권을 내려놓아야 했던 뼈아픈 불운, 다시 도전에 나서야 했다. 남동헌은 지난 3년간 이번 대회를 위해 공들여 교감해 온 10세 마필 레오니다스와 함께 기어코 시상대 정상에 섰다.

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접전 끝에 거둔 성과다. 중국 선수들을 격파했다. 은메달을 차지한 중국의 위자이(75.050점)와 점수 차는 0.140점, 동메달 역시 불과 0.265점 차이로 74.935점을 획득한 중국의 라오자이에게 돌아갔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com