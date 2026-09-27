'미쳤다' 안세영급 성적 기대감 폭발...세계 1위 서승재-김원호 세계 20위와 초접전, 탈락 위기에서 극적 4강 진출 성공→일본에 2-1 역전승

사진=서승재 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 배드민턴의 금메달 기대를 받았던 서승재-김원호 조가 8강에서 극적인 역전승을 거뒀다.

서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자 복식 8강에서 일본의 니시 히로키-구마가이 가케루 조(세계 20위)와의 경기에서 게임스코어 2대1(15-21, 21-17, 21-15)로 승리했다.

이번 승리로 4강에 오른 서승제-김원호 조는 8강 맞대결 예정인 카르난도 레오-마틴 다니엘(인도네시아)과 응우옌 딘 호앙-트랑 딘 만(베트남)의 8강전 승자와 4강에서 격돌한다.

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엄청난 접전이었다. 세계랭킹 20위의 상대였지만 1게임 내내 고전했다. 선제점을 내준 후 끌려가는 흐름이 반복됐고, 경기를 뒤집지 못했다. 서브 범실 등의 실수까지 겹치며 어려움을 겪었다. 3-3 동점 후에는 4점에서 묶이며 4점차까지 벌어졌다. 8-7까지 추격했지만, 범실이 이어지며 8-11로 인터벌에 돌입했다. 후반부터 기세를 탔다. 13-16에서 연속 득점에 성공했다. 하지만 다시 범실이 나오며 점수차가 벌어졌다. 상대가 기가 막힌 대각 공격까지 성공시키며 15-20으로 위기를 맞았다. 결국 15-21로 1게임을 내줬다.

2게임도 쉽지 않았다. 초반에도 흐름이 밀리며 범실까지 나왔다. 1-3으로 끌려갔지만, 다시 분위기를 바꿨다. 상대 챌린지가 실패한 사이 점수를 내며 달아났다. 11-5로 인터벌에 돌입, 이후에도 한국의 강력한 공격에 일본은 흔들렸다.

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13-6, 7점차에서 4연속 실점을 하며 어려운 경기를 자초했다. 14-10까지 달아났지만, 다시 연속 실점을 하며 한점차가 됐다. 집중력을 찾으며 17-14까지 앞서 나갔다. 이후 일진일퇴의 공방 속에서 한국은 먼저 20점 고지를 밟았고, 결국 21-17로 승리했다.

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탈락 여부가 걸린 3게임도 접전이기는 마찬가지였다. 초반 실점 이후 어려움 흐름이 이어졌다. 막판 연속 3실점까지 허용하며 10-11로 한점 뒤진채 인터벌에 나섰다. 한 점을 먼저 내줬지만 두 점을 더하며 12-12로 다시 동점을 만들었다. 이어 14-13으로 앞서나갔다. 상대를 13점에 묶어놓고 연속 득점을 올리며 스코어를 벌렸다. 20-15. 승기를 잡았고, 결국 21-15로 4강행을 위한승리를 확정했다.

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'여자 단식 최강자' 안세영만큼이나 기대를 모으는 금메달 기대주가 서승재-김원호 조다. 2025년 본격적으로 호흡을 맞추기 시작한 뒤 불과 1년여 만에 남자 복식에서 가장 뜨거운 경기력을 자랑했다. 2016년 이용대-유연성 이후 9년 만에 세계 1위에도 올랐다. 지난해 1월 말레이시아오픈에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 독일오픈과 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈 등 다양한 국제 대회에서 우승을 휩쓸었다. 지난해 8월 파리 세계선수권에서도 정상에 올라 '월드클래스' 기량을 증명하기도 했다.

다만 1위 자리는 올라가는 것보다 지키기가 어려웠다. 치열한 경쟁 속에서 우승을 거두던 압도적 흐름을 이어가지 못하며 아시안게임에 대한 우려가 있었다. 하지만 16강 말레이시아의 아론 치아-티 카이운 조(217위)를 2-0(21-19, 21-16)으로 꺾은데 이어 8강에서도 역전승의 저력을 보여주며 다시금 금빛 여정의 기대감을 키우는 데 성공했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com