"텐션 안올라와서 얼굴 때렸다" 변수도 넘어버린 안세영, 8강 완승 후 작은 여유 "오늘은 장어덮밥 먹을라고요"[이치노미야 현장]

'1일 2경기' 후유증은 없었다. '여제' 안세영이 무난히 4강 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-, 21-)으로 제압했다. 4강 진출에 성공하며 금메달까지 단 두 결음만을 남겨두게 됐다.

'1일 2경기' 후유증은 없었다. '여제' 안세영이 무난히 4강 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-, 21-)으로 제압했다. 4강 진출에 성공하며 금메달까지 단 두 결음만을 남겨두게 됐다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"오늘은 장어덮밥 좀 먹을라고요."

'여제' 안세영의 여유였다. '1일 2경기' 후유증은 없었다. '여제' 안세영이 무난히 4강 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압했다. 4강 진출에 성공하며 동메달을 확보했다. 금메달까지 단 두 결음만을 남겨두게 됐다.

안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 26일 32강전을 시작으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 이날 변수가 있었다. '1일 2경기'였다. 여자단식 일정이 6일간 진행됐던 항저우 대회보다 경기일이 하루 줄어들면서 하루에 두 경기를 치르는 날이 생겼다. 국제대회에서 거의 볼 수 없는 스케줄이다. 그럼에도 안세영은 완벽한 경기로 32강, 16강을 2대0으로 마무리했다.

8강전 상대는 세계 랭킹 5위 인타논이었다. 2023년 세계선수권 우승자이자 전 세계랭킹 1위로 만만치 않은 상대다. 하지만 안세영은 첫 경기 패배 후 최근 14번의 맞대결을 모두 승리로 장식할 정도로 인타논에 강했다. 기세는 이어졌다. 단 31분만에 완승을 거뒀다. 상대가 아무것도 하지 못했다는 표현이 딱 맞을 정도로 완벽한 승리를 따냈다.

'1일 2경기' 후유증은 없었다. '여제' 안세영이 무난히 4강 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-, 21-)으로 제압했다. 4강 진출에 성공하며 금메달까지 단 두 결음만을 남겨두게 됐다.

'1일 2경기' 후유증은 없었다. '여제' 안세영이 무난히 4강 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-, 21-)으로 제압했다. 4강 진출에 성공하며 금메달까지 단 두 결음만을 남겨두게 됐다.

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경기 후 만난 안세영은 "어제 두 경기를 하느라 힘들었는데, 상대도 많이 힘들어한 것 같다. 좋은 결과를 가져올 수 있어 기쁘다"고 소감을 전했다. 전날 여파를 깨기 위해 특별한 노력도 했다. 안세영은 "가은 언니랑 단식에서 두 경기는 죽으라는거 아니냐고 했다"며 "어제 경기를 하고 텐션이 떨어지는 것 같아서, 계속 깨우려고 했다. 텐션을 올리려고 얼굴도 때렸다"고 웃었다.

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안세영에게는 변수 자체가 허락되지 않았다. 오히려 더 좋은 모습을 보였다. 안세영은 "인타논이 나이가 많다보니 두 경기가 무리였던 것 같다. 나는 더 젊으니까 정신을 더 차리려고 했다"고 했다.

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4강행으로 일단 동메달을 확보했다. 안세영은 "최대한 색깔을 바꾸려고 노력 중이다. 컨디션도 하루만 생각하고 만들고 있다"고 했다. 그래도 조금 여유가 생겼다. 그는 "오늘 잠 좀 자고 저녁에는 나가서 맛있는 밥 먹겠다"며 "팬분이 사다주셔서 도시락으로 먹었는데 따뜻한 장어덮밥을 먹어볼 예정"이라고 웃었다. 장어덮밥은 나고야의 명물이다.

이제 금메달까지 단 1승. 안세영은 "자신감을 찾는게 먼저인 것 같다. 아직 금메달을 가져온 것이 아니다. 금메달 보다는 내 경기를 해야한다. 자신감 있게 경기하고 금메달 가져오겠다"고 힘주어 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com