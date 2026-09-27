대한민국 양궁 대형 사고! 금메달 레이스 시작도 안 했는데, 미친 실력 과시...'X10 속출' 리커브 혼성 4강 진출, 랭킹 라운드는 신기록 폭발

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[스포츠조선 이현석 기자]시작부터 신기록과 압도적인 경기력의 향연이다. 대한민국 양궁이 본격적인 시동을 걸었다.

강채영(현대모비스)과 김제덕(예천군청)은 27일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 밧바야르-어용 에르덴 조(몽골)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 혼성 단체전 8강전에서 5대3(39-39, 37-38, 39-36, 39-36)으로 이겼다.

신궁의 면모를 선보였다. 16발 중 'X10'이 무려 10개, 몽골의 거센 추격을 따돌리는 매서운 활끝이었다. 앞서 16강전에선 알 사다 마흐메드-마하 조(카타르)를 6대0(39-34, 35-28, 39-34)으로 가볍게 제압했던 강채영-김제덕 조는 8강에서도 여전한 경기력을 과시했다.

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팽챙했던 승부였다. 몽골은 강채영과 김제덕이 번갈아 3연속 'X10'을 쏘며 매서운 집중력을 보여줬음에도, 3연속 10점으로 응수했다. 1세트 서로 1점씩 나눠가졌다. 한국은 2세트에는 밀리는 양상도 있었다. 하지만 3세트에 무려 39점을 합작해 다시 경기를 원점으로 돌렸다. 4세트에에서도 한국은 몽골을 압도했다. 'X10' 2개가 과녁에 꽂히는 순간, 승부가 갈린 것이나 다름 없었다. 39점으로 36점을 쏜 몽골을 꺾었다.

앞서 26일은 기록이 쏟아졌다. 강채영과 김제덕은 신기록의 중심으로서 이름을 올렸다. 강채영은 26일 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 강채영이 기록한 685점은 아시안게임 대회 신기록이다. 리커부 여자 댜표팀은 오예진(광주은행텐텐양궁단)은 678점으로 3위, 이윤지(현대모비스)가 677점으로 4위에 오르며 선수 전원이 상위권, 더욱이 세 점수를 합산한 여자 단체전 랭킹 라운드에서도 한국은 합계 2040점으로 대회 신기록을 썼다.

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남자부도 상황은 다르지 않았다. 김제덕(예천군청)이 693점으로 2위, 이우석(코오롱엑스텐보이즈)은 687점으로 4위, 김우진(청주시청)은 684점으로 6위에 오른 한국은 단체전 합계 2064점으로 대회 신기록을 썼다. 인도(2039점)와의 격차도 확연했다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1378점으로 대회 기록을 경신했다. 1번 시드를 싹쓸이했다.

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컴파운드 랭킹 라운드도 마찬가지였다. 남자 개인전에서는 최용희(현대제철)가 711점으로 중국의 랴오자하오, 류진이(이상 712점)에 이어 3위에 자리했다. 김종호(현대제철)와 최은규(울산남구청)는 나란히 706점이었으나 10점 개수에서 순위가 갈려 각각 8위와 10위였다. 남자 단체전에서 한국은 합계 2123점으로 중국(2130점)에 이어 2위에 랭크됐다.

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여자 컴파운드 개인전에서는 박정윤(창원시청)이 702점으로 3위, 강연서(성사중학교)가 701점으로 4위, 박예린(한국체육대학교)이 693점으로 24위에 이름을 올렸다. 여자 단체전에서는 합계 2096점으로 중국, 인도(이상 2099점)에 이어 3위를 마크했다. 남녀 최고 득점자가 나선 컴파운드 혼성 단체전에서는 최용희와 박정윤이 1413점을 합작했다. 인도(1414점)에 불과 1점 뒤진 3위(10점 수 차이)로 본선 시드를 배정받았다.