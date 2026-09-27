"29일 귀국예정 韓탁구의 굴욕,일찍 짐싼다" '노실버' 동3 역대 최악의 성적, 男단식 졸전끝 8강 전원탈락...10년후 계획은 있는가[아이치-나고야아시안게임]

세트 내주고 아쉬워하는 장우진

임종훈-신유빈, 카자흐스탄 꺾고 8강행

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[스포츠조선 전영지 기자]한국 탁구가 2026년 아이치-나고야아시안게임을 동메달 3개 역대 최악의 성적으로 조기마감했다.

한국 탁구는 26일 남녀단식, 복식 토너먼트에서 믿었던 에이스들이 전멸하며 아시안게임 일정이 끝났다. '세계 11위' 톱랭커 장우진(세아)이 남자단식 16강에서 대만의 펑이신(세계 41위)에게 0대4로 완패하며 한국은 단식 8강에도 이름을 올리지 못했다. '세계 17위' 안재현은 32강에서 북한 이정식에게 패했다. 여자단식 8강에 오른 '세계 11위' 신유빈(대한항공)과 '세계 14위' 주천희(삼성생명)는 '세계 1-2위' 중국 톱랭커 왕만유, 쑨잉샤에게 막혀 동메달을 놓쳤다. '세계 4위' 오준성-임종훈(이상 한국거래소) 조는 남자복식 8강에서 일본의 마츠시마 소라-도가미 ??스케 조에 1대3으로 졌고, 신유빈-주천희조는 여자복식 8강에서 태국의 수타시니 사웨타붓-오라완 파라낭 조에 역전패하며 대한민국 탁구의 모든 일정이 조기에 끝나버렸다. 29일로 예정된 귀국 일정을 앞당겨야 하는 초유의 사태다.

아쉬워하는 안재현

남자 탁구, 일본에 패하며 동메달

남녀단체전 동메달, 임종훈-신유빈의 혼합복식 동메달 등 동메달 3개가 최종 성적. 남자탁구는 1990년 베이징 대회 이후 36년 만에 처음으로 남자단체전 결승행을 놓쳤고, 대한민국 탁구가 금메달은 커녕 은메달도 따지 못한 건 탁구가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 1958년 대회 이래 처음이다.

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여자탁구는 10년 이상 대표팀의 에이스로 활약해온 '왼손 귀화 에이스' 전지희의 빈자리가 컸다. 신유빈은 전지희와 손발을 맞춰 21년 만의 여자복식 금메달과 함께 전종목 메달을 목에 걸었었다. 신유빈은 이번 대회를 앞두고 혼합복식과 여자복식에 가장 많은 공을 들였지만 뜻을 이루지 못했다. 메이저 무대에 첫 선을 보인 '귀화 에이스' 주천희에게도 아직 경험이 필요하다. 신유빈-주천희의 '오른손-오른손' 조합도 시간이 필요하다. '세계 1위'로 금메달을 기대했던 혼합복식 임종훈-신유빈조의 눈빛 호흡은 여전했지만 오랜 기간 호흡을 맞춘 탓에 전력 노출도 많이 됐다. 2028년 LA올림픽 포디움을 위해선 부단한 쇄신이 필요하다.

세트 내주고 아쉬워하는 장우진

남자 탁구, 일본에 패하며 동메달

아쉬워하는 안재현

'랭킹 포인트를 쌓기 위해 너무 많은 국제대회에 나서다 보니 게임수는 늘지만 실력과 체력을 보완할 훈련시간은 부족하다' '랭킹과 실력은 별개'라는 해묵은 비판도 이유가 되기 어렵다. 중국, 일본도 같은 조건이다. 이번 대회 남자탁구의 경우 1960년대 탁구 선배들로부터 유남규, 김택수, 유승민, 오상은, 주세혁, 이상수, 정영식까지 면면히 이어져온 끈끈한 파이팅과 원팀의 자신감이 사라졌다. 무기력한 경기가 속출했다. 부산세계선수권, 중국을 턱밑까지 위협했던 때의 패기와 독기가 사라졌다. 이길 수도 질 수도 있다. 탁구는 이변이 속출한다. 하지만 스포츠는 기세다. 한국 탁구의 정신과 내용이 사라져선 안된다. 태극마크를 꿈꾸는 미래의 탁구선수들이 보고 있다.

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반면 이웃 일본 남자탁구 '투톱' 마츠시마 소라와 하리모토 도모카즈가 경쟁과 공존 속에 함께 성장을 거듭하며 '난공불락' 중국을 넘어 60년 만의 금메달을 획득한 장면은 인상적이다. 10년 이상의 투자와 노력이 결실을 봤다. 한국 탁구는 꾸준히 프로화를 추진하며 스포츠토토 편입 논의까지 나오고 있는 대표적인 국민 스포츠다. 대기업, 공기업, 시군청 실업팀이 있고, 1년에 수십 번, 랭킹포인트 적립을 위한 월드테이블테니스(WTT) 투어 대회 출전을 지원받는다. 남자 에이스들의 경우 계약금만 수억원을 호가하는 시대다. 많은 비인기 종목들이 부러워 하는 종목이다. 시장은 확대되고 환경은 좋아지고 있는데 오히려 메이저 대회에서 퇴보하는 이유를 협회도, 지도자도, 선수들도 돌아봐야 한다. 이대로라면 2028년 LA올림픽 메달도 어렵다. 대한민국 탁구에 10년 후 금메달을 위한 '골드 플랜'은 있는가.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com