[속보]韓 배드민턴 초대형 사고! '세계 46위' 유태빈의 미친 도장깨기, 11위→6위에 이어 8강에서 7위 '日에이스'에 2-1 대역전승...16년만에 남자 단식 메달 쾌거[이치노미야 현장]

남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다. 세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1 역전승을 거뒀다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 2006년 도하 대회에서 이현일이 동메달을 딴 이후 무려 20년 만의 남자 단식 메달이었다.

남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다. 세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1 역전승을 거뒀다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 2006년 도하 대회에서 이현일이 동메달을 딴 이후 무려 20년 만의 남자 단식 메달이었다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다.

세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1(12-21, 21-5, 21-11) 역전승을 거뒀다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 2010년 광저우 대회 당시 박성환 동메달 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

유태빈은 전날 강호들을 모조리 제압하는 파란을 일으켰다. 유태빈은 오전 열린 32강에서 대만의 린춘이를 만났다. 세계랭킹 11위 린춘이는 대만 레전드다. 지난 3월 전영 오픈에서 대만 선수 최초로 남자 단식 우승을 거머쥐었다. 탈락이 유력했지만, 이변을 썼다.

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1게임에서 21대10으로 승리한데 이어, 2게임마저 21대12로 가져가며 게임스코어 2대0 완승을 거뒀다.

남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다. 세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1 역전승을 거뒀다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 2006년 도하 대회에서 이현일이 동메달을 딴 이후 무려 20년 만의 남자 단식 메달이었다.

여기서 끝이 아니었다. 이날 초유의 1일 2경기가 펼쳐졌다. 일정 문제 때문이었다.

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16강에서 더 큰 드라마를 썼다. 중국의 에이스 스위치를 꺾었다. 스위치는 무려 103주간 세계랭킹 1위를 기록한 세계 최고의 선수 중 하나다. 지난해 세계선수권에서도 금메달을 목에 걸었다. 최근 국제대회에서 부진하지만, 여전히 세계랭킹 6위에 올라 있는 강호다.

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스위치는 단체전에서도 유태빈을 제압했다. 2대1로 승리했다. 이때 1게임을 따낸 자신감이 이날 경기까지 이어졌다. 1일 2경기 여파도 있었다.

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유태빈은 1게임에서 막판 놀라운 상승세를 보이며 21-17로 가져갔다. 2게임은 명승부였다. 11-17에서 20-20 듀스를 만들었다. 이후 23-23까지 갔다. 회심의 스매시로 24-23까지 앞서 갔고, 마지막 한점을 더하며 대어를 잡아냈다.

남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다. 세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1 역전승을 거뒀다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 2006년 도하 대회에서 이현일이 동메달을 딴 이후 무려 20년 만의 남자 단식 메달이었다.

유태빈은 8강에서 올해 세계선수권 준우승을 차지한 세계랭킹 7위이자 일본의 에이스 나라오카 고다이와 격돌했다.

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1게임 초반은 팽팽했다. 앞서거니 뒷서거니를 반복하다 6-6 동점이 됐다. 이후 크게 밀렸다. 6점에 묶인 사이 6점을 주며 6-12까지 벌어졌다. 9-13까지 추격했지만, 다시 점수가 벌어졌다. 11-19, 8점차까지 갔고, 결국 12-21로 패했다. 돌풍이 이대로 끝나는 듯 했다.

2게임부터 반전 드라마를 썼다. 먼저 실점을 내주며 출발했지만, 유태빈의 폭풍 공격이 이어졌다. 상대를 1점에 묶어 놓고 내리 8점을 따냈다. 11-4로 인터벌에 들어간 유태빈은 상대를 5점에 둔채 12점부터 21점까지 내리 득점에 성공했다. 21-5 대승으로 마무리했다.

남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다. 세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1 역전승을 거뒀다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 2006년 도하 대회에서 이현일이 동메달을 딴 이후 무려 20년 만의 남자 단식 메달이었다.

기세는 3게임에도 이어졌다. 초반부터 내리 3점을 올렸다. 5-1까지 스코어를 벌린 유태빈은 살짝 추격을 허용했지만, 8-3, 다섯점차까지 앞서갔다. 멈추지 않았다. 상대를 3점으로 묶어두고 연속 득점에 성공했다. 10-3, 두 점을 내줬지만, 11-5로 인터벌을 맞이했다.

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추격을 허용하지 않았다. 쫓아오면 달아났다. 6~7점 차를 오가다 16점에 먼저 도달하며 9점차까지 벌렸다. 유태빈이 손을 들어 환호했다. 챌린지까지 성공하며 17-8이 됐다. 멋진 푸싱 공격으로 18점을 기록한 유태빈은 이어 상대에게 연속 점수를 줬지만, 마지막까지 집중력을 잃지 않았다. 연이어 강력한 스매시가 터졌고, 결국 3게임까지 가져가며 드라마를 썼다.

그간 한국은 복식과 여자단식에서 세계 정상권을 유지해온 것과 달리, 남자단식에서는 재미를 보지 못했다. 하지만 유태빈이 동메달을 획득하며, 새로운 희망으로 떠올랐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com