[속보]'일본 너 잘 만났다!'여복 이소희-백하나 단체전 패배 복수 나선다…서승재-김원호 포함 남녀 복식 동반 4강행

27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 8강전. 한국 이소희-백하나가 대만의 쉬인후이-린즈윈과 경기를 펼치던 중 서로를 격려하고 있다.

이소희-백하나 .

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국 배드민턴이 아시안게임에서 남녀 단식에 이어 복식에서도 순항했다.

여자복식 세계랭킹 2위 이소희-백하나(이상 인천국제공항)는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 8강전에서 대만의 슈인후이-린지윤(세계 12위)을 2대0으로 완파했다.

1게임에서 듀스 접전 끝에 22-20으로 승리하면서 살짝 긴장했던 이소희-백하나는 12-12 이후 연속 득점으로 승기를 잡은 뒤 여유있게 상대의 추격을 따돌리며 21-17로 준결승행을 결정지었다.

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이소희-백하나는 28일 일본의 세계 7위 나카니시 키에-우에사카 린(결혼 전 본명 이와나가 린)을 상대로 결승 티켓을 다툰다. 이로써 복수전의 이슈가 부각됐다.

서승재-김원호 .

승리한 김원호-서승재.

한국 여자대표팀은 앞서 열린 단체전 준결승에서 일본에 매치스코어 1대3으로 패해 동메달을 획득했다. 당시 여자단식 최강 안세영이 1경기에서 승리했지만 이후 이소희-백하나, 심유진, 김혜정-정나은이 패하면서 대회 2연패에 실패했다.

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복식에서 완패할 때 김혜정-정나은을 꺾은 조가 나카니시 키에-우에사카 린이었다. 이소희-백하나는 2경기에서 후쿠시마 유키-마츠모토 마유에 0대2로 패했다. 후쿠시마 유키-마츠모토 마유는 16강전에서 탈락했기 때문에 이소희-백하나는 나카니시 키에-우에사카 린을 상대로 대리 복수전을 치르게 됐다.

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앞서 열린 남자복식 8강전서는 세계 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)가 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조에 2대1(15-21, 21-17, 21-15) 역전승을 거뒀다. 생애 첫 아시안게임 금메달까지 단 두 걸음만을 남겨뒀다.

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서승재-김원호는 인도네시아의 마틴 다니엘-카르난도 레오 롤리(세계 46위)와 준결승전을 치른다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com