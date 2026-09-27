[아시안게임]'강호들의 무덤됐다'배드민턴 개인전 이변 속출 눈길…한국 신예 유태빈-최지훈 '상위랭커 킬러', 디펜딩챔피언 등 강호들 수모 잇달아

배드민턴 유태빈.

배드민턴 유태빈.

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[스포츠조선 최만식 기자] 아시안게임 배드민턴 개인전에서 이변이 속출하고 있다.

세계배드민턴연맹(BWF)은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 개인전이 25일부터 시작된 이후 디펜딩챔피언과 주요 국제대회 세계 챔피언이 조기 탈락하는 등 강호들의 무덤이 되고 있는 기현상을 집중 조명했다.

BWF가 조명한 선수 가운데 눈길을 끈 이의 중심으로는 한국 남자단식 신예 유태빈(김천시청·세계 46위)과 최지훈(삼성생명·세계 89위)이 다뤄졌다.

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유태빈은 26일 일본 이치노미야 시립체육관에서 열린 1라운드(32강)에서 린춘이(대만)를 게임스코어 2대0(21-10, 21-12)으로 완파했다. 린춘이는 현재 세계랭킹이 11위이지만 2026년 인도오픈과 세계 최고 권위의 전영오픈을 제패한 우승 후보였다. 대만 최초의 전영오픈 우승이었다.

유태빈의 파란은 여기서 그치지 않았다. 같은 날 오후에 열린 또다른 우승 후보 스위치(세계 6위·중국)와의 16강전에서 2대0(21-17, 25-23) 승리를 이끌어 주변을 또 놀라게 했다. 스위치는 올해 세계남자단체선수권(토마스컵)과 아시아개인선수권 정상에 올랐던 강호다.

최지훈,

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유태빈은 27일 열린 8강전서도 세계 배드민턴계를 들썩이게 만들었다. 세계 7위 나라오카 고다이(일본)에 2대1(12-21, 21-5, 21-11) 역전승을 거뒀다. 나라오카는 올해 세계선수권 준우승을 차지한 일본의 에이스다. 대회 개최국이자, 한국에 숙명의 '적지'에서 보란듯이 이변의 행진 희생양으로 삼은 것이다.

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동메달을 확보한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했고, 한국에는 2010년 광저우 대회(박성환 동메달)을 딴 이후 16년 만에 남자단식 메달 쾌거를 안겼다.

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최지훈은 2023년 항저우아시안게임 남자단식 금메달리스트인 리시펑(세계 12위·중국)을 32강전에서 2대1(18-21, 21-19, 21-18)로 돌려보냈다. BWF는 "7번 시드를 받은 디펜딩챔피언 리시펑이 (세계랭킹에서) 77계단이나 낮은 선수에게 아깝게 패했다"면서 '리시펑이 비참하게 패했다(Li Shi Feng Bites the Dust)'라는 헤드라인을 뽑았다. 최지훈은 이어 열린 16강전 응카롱 앵거스(세계 30위·홍콩)와의 경기에서 게임스코어 1-1로 맞은 3게임 도중 불의의 부상(다리 경련)으로 기권해 아쉬움을 남겼지만 시선을 끌기에는 충분했다.

복식 종목도 이변을 피해가지 못했다. 이번 대회 남자 단체전에서 인도가 동메달을 획득할 때 이변을 연출했던 사트윅사이라지 란키레디-치라그 셰티(세계 5위)는 개인전에서 되레 희생양이 됐다.

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27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 혼합 복식 8강 한국 김재현-장하정 대 중국 장전방-웨이야신의 경기. 한국 장하정이 공격하고 있다.

사트윅사이라지 란키레디-치라그 셰티는 단체전 중국과의 준결승에서 세계선수권 우승자인 량웨이컹-왕창(세계 2위) 조를 2대0(21-11, 22-20)으로 꺾었지만 다른 단·복식 동료 선수들이 받쳐주지 못한 바람에 매치스코어 1대3으로 분루를 삼킨 바 있다.

비록 단체전 동메달에 그쳤지만 난적 중국 조를 물리치면서 개인전 우승 후보로 급부상했던 인도 조는 남자복식 32강전에서 세계 36위의 피라차이 숙푼-파카폰 티라라차쿨에 1대2(21-12, 19-21, 14-21)로 역전패 하며 짐을 싸야 했다.

혼합복식에서는 세계 13위 와타나베 유타-다구치 마야(일본)가 32강전에서 3번 시드인 데차폴 푸아바라누크로-수피사라 파에스삼프란(세계 5위·태국)을 2대0으로 완파했지만 16강서 세계 15위 암리 샤흐나위-니타 비올리나 마르와(인도네시아)에 1대2로 역전패 했다.

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한국의 김재현-장하정(세계 25위)도 세계 8위 천탕지에-청수인(말레이시아)을 2대1(21-16, 20-22, 21-19)로 꺾고 8강에 진출했다가 27일 8강전에서 중국의 장전방-웨이야신(세계 3위)에 0대2(13-21, 15-21)로 패했지만 이변을 남긴 주인공으로 꼽힌다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com