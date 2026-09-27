"이변은 없다!" '세계 최강' 韓 남자 양궁 김우진→이우석→김제덕 '황금 트리오'…아시안게임 男 단체전 4강 안착

사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

박수치는 김제덕 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 8강 몽골과의 경기에서 슛오프 끝에 승리를 거둔 대한민국 김제덕이 박수를 치고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 리커브 남자 양궁이 금빛 조준에 나섰다.

김우진(청주시청)-이우석(코오롱엑스텐보이즈)-김제덕(예천군청)으로 나선 한국 남자 양궁 대표팀은 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 8강전에서 몽골을 5대3(57-51, 57-54, 55-57, 58-58)으로 제압했다.

이들은 파리올림픽에서 금메달을 합작한 한국 양궁의 간판이다. 한국은 전날 열린 랭킹 라운드에서 매서운 힘을 발휘했다. 김제덕이 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 이우석은 687점으로 4위, 김우진은 684점으로 6위에 자리했다. 한국은 세 선수의 고른 활약에 힘입어 단체전 합계 2064점을 합작했다. 대회 신기록으로 인도(2039점)를 따돌리고 1위를 차지했다.

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한국은 토너먼트에서도 매서운 힘을 발휘했다. 앞서 치른 16강전에서 타지키스탄를 6대0으로 가볍게 눌렀다. 한국은 1세트 58점, 2세트 57점, 3세트 59점을 각각 기록하며 날카로운 손끝을 자랑했다.

8강 상대는 몽골이었다. 한국은 1세트와 2세트에서 각각 57점을 명중하며 가볍게 4점을 챙겼다. 하지만 한국은 3세트를 내주며 경기를 끝내지 못했다. 이변은 없었다. 4세트 한국과 몽골 나란히 58점을 쐈다. 한국이 1점을 추가하며 승리를 완성했다.

김제덕 '금메달 도전 순항 중' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 16강 카타르와의 경기. 대한민국 김제덕이 활시위를 놓고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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한편, 한국은 양궁이 아시안게임에 정식 채택된 1978년 방콕 대회부터 직전 항저우 대회까지 나온 금메달 70개 중 무려 46개를 목에 걸었다. 뒤를 잇는 일본(8개), 인도(6개), 중국(4개)과 '비교 불가'다. 리커브 남녀 개인전과 단체전, 4종목이 치러졌던 때까지는 4차례(1990년 베이징, 1998년 방콕, 2006년 도하, 2010년 광저우)나 전 종목에 걸쳐 금메달을 따냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com