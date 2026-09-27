8연속 金 OK! 세계최강 여자양궁, 단체전 4강 안착. 난적 카자흐스탄에 5-3 승리. 10월2일 새 역사 노린다

과녁 조준하는 강채영

활시위 놓는 이윤지

활시위 놓는 오예진

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[스포츠조선 류동혁 기자] 대한민국 리커브 여자 양궁이 단체전 4강에 안착했다.

강채영(현대모비스)=오예진(광주은행)- 이윤지(현대모비스)로 구성된 세계최강 한국 여자 양궁 대표팀은 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 8강에서 카자흐스탄을 5대3(57-47, 53-54, 56-55, 56-56)으로 물리쳤다.

1세트 10점 차로 따내며 가볍게 2점을 획득한 한국은 2세트 약간의 난조를 보였다. 카자흐스탄의 매서운 반격이 이어졌다. 단 한 차례도 10점에 적중시키지 못한 틈을 타 카자흐스탄이 2세트를 가져가면서 2-2 동점.

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하지만, 한국의 부진은 여기까지였다.

페이스를 회복한 한국은 3세트에서 초접전 끝에 56-55로 따내며 세트 스코어 4-2로 앞서 나갔다. 4세트에서 연속 세 차례 10점을 적중시킨 한국은 동점으로 끝내면서 승부를 마무리했다.

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예선 라운드에서 무려 2040점으로 아시아 신기록을 작성한 한국 여자 양궁 대표팀은 4강에 올라 금메달을 향해 순항했다.

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한국 여자양궁은 아시안게임 단체전에서 1998년 방콕부터 2023년 항저우까지 7연속 금메달을 차지했다. 대회 8연속 금메달을 노리고 있다. 여자 단체전 4강과 결승은 10월2일 같은 장소에서 열린다.

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한편, 한국은 양궁이 아시안게임에 정식 채택된 1978년 방콕 대회부터 직전 항저우 대회까지 나온 금메달 70개 중 무려 46개를 목에 걸었다. 4차례(1990년 베이징, 1998년 방콕, 2006년 도하, 2010년 광저우) 전 종목에 걸쳐 금메달을 따냈다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com