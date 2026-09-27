안세영도 "두 경기는 죽으라는 것이냐" 폭탄 발언, 韓 배드빈턴 초유의 기권 사태...일본도 경악, 日 배드민턴 요정 충격 16강 탈락 "선수 불쌍해"

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 선수가 또 쓰러졌다. 살인적인 일정에 활약할 기회조차 빼앗겼다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 빡빡한 일정으로 배드민턴 경기들을 소화하고 있다. 여자 단식, 복식, 남자 단식, 복식 그리고 혼합 복식까지, 대부분이 32강과 16강을 하루에 동시에 소화하는 일정을 치렀다. 제대로 운영조차 이뤄지지 못하는 스케줄이다. 무리한 경기 배정 탓에 26일 시작된 경기가 날짜를 넘긴 27일 새벽까지 이어지는 촌극도 벌어졌다. 한 경기를 치른 뒤 몇 시간씩 기다렸다가 다시 코트에 오른 선수들은 정상 컨디션일 수 없었다. 경기를 마친 후 늦은 시간에 도착한 선수들은 다음날 이른 아침 경기 출전을 위한 회복에도 어려움을 겪었다.

한국의 경우 무리한 일정 탓에 기권자까지 속출했다. 김가은은 여자 단식 16강전에서 왕즈이를 상대하던 2게임 도중 기권했다. 김가은은 이번 대회를 앞두고 훈련 과정에서 허벅지 뒤쪽을 다치며, 정상적인 몸상태가 아니었다. 햄스트링이 일부 찢어지며, 사실상 경기 소화가 쉽지 않은 상태였다. 하루에 한 경기만을 소화했다면 강행했을 수도 있지만, 무리한 일정으로 기회를 잃고 말았다.

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최지훈도 아쉽게 도전을 포기했다. 남자 단식 16강에서 응카롱 앵거스(홍콩)를 상대로 3게임 도중 경기를 포기했다. 최지훈은 앞서 32강에서 항저우 대회 남자 단식 챔피언 리스펑(중국)을 2대1로 제압하는 경기력을 선보였다. 다만 16강 도중 다리에 이상이 나타났고, 무리한 일정 탓에 경기를 더 소화하지 못하고 기권을 선택했다.

안세영 또한 이에 대한 지적을 내놓았다. 안세영은 27일 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압한 후 인터뷰에서 "어제 두 경기를 하느라 힘들었는데, 상대도 많이 힘들어한 것 같다. 좋은 결과를 가져올 수 있어 기쁘다"며 "가은 언니랑 단식에서 두 경기는 죽으라는거 아니냐고 했다. 어제 경기를 하고 텐션이 떨어지는 것 같아서, 계속 깨우려고 했다. 텐션을 올리려고 얼굴도 때렸다"고 밝혔다.

사진=X 캡처

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일본 또한 어려움을 피할 수는 없었다. 일본의 기대주 미야자키 도모카가 희생양이 됐다. 미야자키는 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강전에서 푸살라 벵카타 신두에 세트스코어 0대2(9-21, 13-21)로 패배했다.

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미야자키는 앞서 32강에서 2대0 승리를 거뒀지만, 하루 2경기 일정 탓에 오랜 시간 대기를 거쳤다. 무려 27일 0시가 넘어서야 경기를 시작할 수 있었다. 미야자키는 무리한 일정 탓에 경기력을 제대로 발휘할 수 없었다. 결국 이른 탈락을 피하지 못했다. 일본 팬들은 "운영이 정말 이상하다", "선수가 불쌍하다", "이건 선수들 안전 문제와도 연관이 있다"라며 일정을 비난했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com