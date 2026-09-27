'너 잘만났다' 단체전서 부진했던 '여자복식 에이스' 이소희-백하나 조, 4강서 눈물 짓게 한 日듀오와 외나무 승부[이치노미야 현장]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]여자복식의 간판, 이소희-백하나 조가 4강 진출에 성공했다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 8강전에서 대만의 슈인후이-린지윤(세계 12위)을 2대0(22-20, 21-17)으로 완파했다.

이소희-백하나 조는 한국 여자복식의 에이스다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다.

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2023년 전영오픈과 인도네시아오픈, 2024년 아시아선수권에서 정상에 올랐고 지난해에는 월드투어 파이널까지 제패했다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 2026년 세계선수권에서는 여자 복식 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝 조를 제압하며 세계 챔피언에 등극했다. 한국 여자복식의 세계선수권 우승은 무려 31년 만이었다.

많은 기대 속에 이번 아시안게임에 나선 이소희-백하나 조는 기대와 다른 모습을 보였다. 여자 단체전 8강과 4강에서 모두 패했다. 8강 말레이시아전에서 세계 랭킹 5위 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 당시만 하더라도 큰 의미를 두지 않았다.

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하지만 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다.

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이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 했다.

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여자 복식 개인전이 그 무대였다. 출발은 쉽지 않았다. 세계 11위 페브리아나 쿠수마-메일리사 푸스피타 사리 조(인도네시아)를 만난 이소희-백하나 조는 무려 1시간23분의 대혈투를 펼쳤다. 2대1(21-16 15-21 21-9)로 물리치고 힘겹게 8강에 합류했다.

8강전 역시 힘겨웠다. 1게임에서 듀스까지가는 접전을 펼쳤다. 22-20으로 가까스로 승리했다. 무려 31분이나 걸렸다. 2게임에서는 실력을 발휘했다. 12-12 이후 연속 득점으로 승기를 잡은 뒤 여유있게 상대의 추격을 따돌리며 21-17로 준결승행을 결정지었다.

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이소희-백하나 조는 28일 일본의 세계 7위 나카니시 키에-우에사카 린(결혼 전 본명 이와나가 린) 조와 결승 티켓을 다툰다.

단체전의 복수전이다. 당시 김혜정-정나은을 꺾은 조가 나카니시 키에-우에사카 린이었다. 이소희-백하나는 2경기에서 후쿠시마 유키-마츠모토 마유에 0대2로 패했다. 후쿠시마 유키-마츠모토 마유는 16강전에서 탈락했기 때문에 이소희-백하나는 나카니시 키에-우에사카 린을 상대로 대리 복수전을 치르게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com