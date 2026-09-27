"37초전 필살 한끗! 할 수 있다!" 박상영의 男에페 銀 확보! 日연장혈투 끝 38-37, 1점차 꺾고 극적인 결승행[아이치-나고야아시안게임]

우리는 결승으로 간다

박상영 공격 성공

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[스포츠조선 전영지 기자]"할 수 있다!" 대한민국 남자 에페가 단체전 은메달을 확보했다.

박상영, 장효민(이상 울산광역시청), 남연호(한국체대), 권오민(국군체육부대)으로 구성된 대한민국 남자 에페 대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 남자에페 준결승에서 강호 일본에 연장 혈투 끝에 38대37, 한끗차로 승리하며 결승 진출에 성공했다.

한국은 16강에서 우즈베키스탄을 45-33으로 제압한 후 중국과의 8강에서 45-36으로 승리한 후 파리올림픽 은메달 강호 일본과 결승행을 위한 외나무 다리에서 마주했다.

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남자 에페 장효민 '자신감'

1바우트를 장효민이 '세계 6위' 야마다 마사루에 3-5로 뒤졌다. 2바우트 권오민이 '파리올림픽, 이번 대회 개인전 금메달리스트' 세계 2위 에이스 가노 고키에 4-5로 7-10으로 뒤졌지만 3바우트 '할 수 있다' 박상영이 마츠모토 류를 상대로 6점을 찔러내고 1점만을 허용하며 13-11로 흐름을 뒤집었다 4바우트 권오민 대신 투입된 남연호가 야마다 마사루를 7-5로 압도하며 20-16으로 앞서나갔고 5바우트 장효민이 아사미 세이야를 5-1로 누르고 25-17, 8점차까지 앞서 나갔다. 그러나 이후 6바우트 이후 위기가 찾아왔다.

6바우트 박상영이 가노 고키에게 3-5로 밀렸고, 7바우트 남연호도 마츠모토에게 3-5로 밀리며 31-27, 점수차가 줄어들었다.

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8바우트 박상영이 야마다에게 3-7로 밀리며 34-34, 동점이 된 상태로 마지막 칼을 장효민에게 넘겼다.

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9바우트 최종 병기 장효민이 '톱랭커' 가노 코키를 상대로 일진일퇴의 혈투를 펼쳤다. 가노가 먼저 2점을 찔러냈지만 장효민이 발찌르기에 성공하며 36-36, 균형을 맞췄고. 37-37에서 시계가 멈췄다.

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1분의 추가시간, 장효민이 우선권(priorite)를 받았다. 첫 동시타가 나온 직후 남은 42초의 승부. 단 37초를 남기고 장효민이 가노를 먼저 찔러냈다. 대한민국이 극적인 결승행을 확정지었다. 오후 6시 40분 열릴 결승에서 한국은 홍콩-카자흐스탄전 승자와 금메달을 다툰다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com