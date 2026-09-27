"스노보드에 최가온이 있다면 스케이트보드엔 강준이가 있다" 강심장 17세 불굴의 보더, 日에이스 모두 꺾고 '2전3기' 첫 금메달 쾌거![아이치-나고야아시안게임]

믿기지 않는 시도에 깜짝 놀란 강준이

울먹이는 17세 금메달리스트

금메달 목에 건 강준이

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[스포츠조선 전영지 기자]'17세 스케이트보드 국가대표' 강준이(17·서울영등포고)가 일본 강호들을 꺾고 사상 첫 금메달을 획득했다.

강준이는 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승에서 최종 합계 180.85점을 받아 1위로 금메달을 목에 걸었다. 스케이트보드가 아시안게임 정식 종목으로 처음 채택된 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 한국이 금메달을 따낸 것은 최초다. 역대 최고 성적은 2018년 대회 은주원의 남자 스트리트 동메달뿐이었다.

스케이트보드 스트리트는 계단, 난간, 벤치 등 길거리 구조물을 본뜬 경기장에서 기술을 펼친다.채점은 45초 동안 코스를 자유롭게 누비는 '런'(Run)과 단일 고난도 기술을 선보이는 '트릭'(Trick) 점수를 각각 100점 만점으로 매긴 뒤, 이를 합산한 총점 200점 만점으로 순위를 가린다.

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이날 강준이의 금메달은 세계 최강 일본 선수들을 안방에서 모두 제치고, 경기 중 우여곡절 시련을 딛고 포기를 모르는 도전 끝에 일궈낸 성과라 의미를 더했다. 밀라노-코르티나 올림픽 당시 스노보드에서 위기를 딛고 끝까지 도전해 기어이 금메달을 목에 건 10대 최가온을 떠올리게 하는 극적인 승부였다.

트릭 두번째 시도 실패

완전한 기쁨

강준이 '정상을 향해'

강준이는 런 세션 1차 시기 84.83점을 받았지만 2차 시기 막판 넘어져 69.79점에 그쳤다. 그러나 3차 시기에서는 스스로도 놀랄 만큼 완벽한 연기를 보여줬다. 88.45점의 고득점으로 런 부문을 전체 1위로 통과했다. 트릭 세션에선 치명적인 위기가 있었다. 고난도 기술 '널리 270 힐플립 립슬라이드'를 시도했으나, 1차 시기에 이어 2차 시기에서도 연달아 넘어지며 0.00점에 그쳤다.

바로 이순간을 위해

금메달 든 강준이

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경기장 밖에서 참았던 눈물을 왈칵 쏟아내기도 했지만 마지막까지 포기하지 않았다.

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두 번의 실패 후 마지막 3차 시기, 강준이는 다시 한번 같은 기술로 승부수를 띄웠다. 보드 앞쪽을 차올라 도약한 뒤 공중에서 발뒤꿈치로 보드를 회전시키고, 동시에 몸을 270도 틀어 보드 중앙을 난간에 걸친 채 미끄러져 내려가는 고난도 복합 기술을 완벽하게 성공했다. 무려 92.40점이라는 고득점을 찍으며 대역전 드라마를 썼다. 최종 합계 180.85점으로 은메달리스트 일본의 사사키 도아(172.35점)를 꺾었다. 168.11점을 기록한 일본 오노데라 기누가 동메달을 가져갔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com