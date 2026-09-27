'충격' 중국이 금메달 0개, 한국은 金 75% 싹쓸이...세상에 어떻게 이런 일이, 아시안게임 '효자종목' 등극한 韓 농구

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[스포츠조선 이현석 기자]한국은 웃고, 중국은 울었다. 아시안게임 농구에서 아시아 강자들의 희비가 엇갈렸다.

한국 농구는 2026년 아이치-나고야 아시안게임임에서 금메달 3개를 수확했다. 역대 최고 성적이다. 남녀 농구는 나란히 결승에서 '개최국' 일본을 잡아내는 쾌거를 이뤄냈다. 3X3 농구에서도 남자부는 금메달을 추가했고, 여자부도 동메달로 역대 최초 메달에 성공했다.

먼저 막을 올린 쪽은 남자 농구였다. 20일 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 농구 결승전에서 일본을 67대 57로 꺾었다. 한국이 기세에서도, 태도에서도 앞섰다. 결승전에선 이른바 홈콜이 쏟아졌다. 그럼에도 한국은 물러서지 않았고, 일본 농구를 제압했다. 이현중을 주축으로 한 한국의 공격을 좀처럼 막지 못했다.

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뒤이어 3X3 농구에서 메달이 터져 나왔다. 한국 남자 3X3 농구 대표팀은 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 19대10으로 승리했다. 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)가 고르게 활약하며 상대를 제압했다.

김정은(BNK) 최예슬(삼성생명) 허유정(신한은행) 송윤하(KB)로 꾸린 한국 여자 3X3 대표팀은 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 태국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 동메달 결정전에서 21대8로 이겼다. 한국 여자 3X3 농구는 사상 처음으로 아시안게임 메달을 목에 걸었다.

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대미를 장식한 주인공은 여자 농구였다. 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 일본을 75대70으로 물리쳤다. 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 금메달을 목에 걸었다. 4강에서 괴물 센터 장쯔위, 결승에선 일본의 지독한 홈콜에 맞서 싸워 승리했다. 홈 이점을 누린 일본의 견제에도 불구하고 대회에 걸린 4개의 금메달 중 3개를 싹쓸이 하는 엄청난 성과를 거둔 한국 농구는 이번 대회 효자 종목으로 자리 잡았다.

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한국과 달리 메달을 연이어 놓친 중국은 비판이 쇄도하고 있다. 남녀 농구는 52년 만에 누구도 결승에 오르지 못하는 참혹한 현실을 맞이했다. 여자의 경우 장쯔위를 중심으로 기대를 모았으나, 한국에 발목을 잡히며 4강에서 탈락했다. 남자 농구는 4강 이란전 패배로 메달조차 얻지 못하는 굴욕을 맛봤다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com