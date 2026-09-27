[오피셜]미쳤다! 대한민국 양궁 세계신기록 작성…'X10 11개' 최용희→박정윤, 컴파운드 혼성 단체전 '16발 모두 10점 명중'

컴파운드 혼성 단체 세계신기록 세운 박정윤-최용희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전 16강 일본과의 경기에서 대한민국 박정윤-최용희가 경기를 마친 뒤 밝은 표정으로 표적확인을 위해 이동하고 있다. 박정윤-최용희는 이날 경기에서 모든 화살을 과녁 중앙에 꽂아 넣으며 총점 160점으로 세계신기록을 작성했다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

컴파운드 남자 단체 준결승 진출 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체전 8강 이란과의 경기. 승리를 거두며 준결승 진출에 성공한 대한민국 최용희(왼쪽부터), 최은규, 김종호가 밝은 표정으로 표적 확인을 위해 이동하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 양궁 컴파운드 대표팀의 기세가 매섭다.

최용희-김종호(이상 현대제철)-최은규(울산남구청)로 팀을 이룬 한국 남자 컴파운드 대표팀은 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 이란과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 남자 단체 8강전에서 239대234로 눌렀다. 한국은 30일 '디펜딩 챔피언' 인도와 결승행 티켓을 놓고 겨룬다. 한국이 쏜 239점은 아시안게임 신기록이기도 하다. 2014년 인천 대회에서 최용희-민리홍-양영호가 합작한 238점을 1점 경신했다. 컴파운드 남녀 단체전 만점은 240점이다.

박정윤(창원시청)-강연서(성사중학교)-박예린(한국체육대학교)이 나선 여자 컴파운드 대표팀도 8강에서 태국을 꺾었다. 두 팀은 230대230으로 팽팽했다. 슛아웃에서 한국이 29점을 합작하며 태국(28점)을 누르고 4강에 진출했다. 여자부도 결승에서 인도와 대결한다.

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사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

최용희와 박정윤이 호흡을 맞춘 컴파운드 혼성 단체전도 4강에 올랐다. 다음 상대는 중국이다. 최용희-박정윤 조는 16강전에서 일본을 상대로 16발을 모두 10점에 명중했다. 대한양궁협회는 "컴파운드 혼성 대표팀이 'X10' 11개를 기록하며 세계 신기록, 아시아 신기록, 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다"고 발표했다. 이들은 8강에선 이란과 158대158로 비긴 뒤 슛아웃 끝 웃었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com