[오피셜]미쳤다! 대한민국 양궁 세계신기록 작성…'X10 11개' 최용희→박정윤, 컴파운드 혼성 단체전 '16발 모두 10점 명중'

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 양궁 컴파운드 대표팀의 기세가 매섭다.
최용희-김종호(이상 현대제철)-최은규(울산남구청)로 팀을 이룬 한국 남자 컴파운드 대표팀은 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 이란과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 남자 단체 8강전에서 239대234로 눌렀다. 한국은 30일 '디펜딩 챔피언' 인도와 결승행 티켓을 놓고 겨룬다. 한국이 쏜 239점은 아시안게임 신기록이기도 하다. 2014년 인천 대회에서 최용희-민리홍-양영호가 합작한 238점을 1점 경신했다. 컴파운드 남녀 단체전 만점은 240점이다.
박정윤(창원시청)-강연서(성사중학교)-박예린(한국체육대학교)이 나선 여자 컴파운드 대표팀도 8강에서 태국을 꺾었다. 두 팀은 230대230으로 팽팽했다. 슛아웃에서 한국이 29점을 합작하며 태국(28점)을 누르고 4강에 진출했다. 여자부도 결승에서 인도와 대결한다.
최용희와 박정윤이 호흡을 맞춘 컴파운드 혼성 단체전도 4강에 올랐다. 다음 상대는 중국이다. 최용희-박정윤 조는 16강전에서 일본을 상대로 16발을 모두 10점에 명중했다. 대한양궁협회는 "컴파운드 혼성 대표팀이 'X10' 11개를 기록하며 세계 신기록, 아시아 신기록, 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다"고 발표했다. 이들은 8강에선 이란과 158대158로 비긴 뒤 슛아웃 끝 웃었다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com