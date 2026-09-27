[속보]'미쳤다' 韓 펜싱 또 대형 사고친다! 한국 여자 사브르 쾌거, 中 만리장성 4강에서 45-29 격파...8년 만에 결승, 金빛 찌르기까지 '단 한 걸음'

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 여자 사브르가 단체전 은메달을 확보, 금메달을 향해 한 걸음을 남겨뒀다.

최세빈(대전시청), 전하영(서울시청), 서지연(안산시청), 김정미(안산시청)로 구성된 대한민국 여자 사브르 에페 단체는 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 사브르 준결승에서 중국을 상대로 45대29, 압도적인 격차로 결승 진출에 성공했다.

한국은 8강에서 홍콩을 45-28로 여유 있게 제압하고 4강에 합류했다. 중국은 한국과 마찬가지로 지난 항저우 대회 동메달에 그쳤다. 이번에는 최소 은메달 이상을 노리기 위해 결승을 두고 다퉜다.

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1바우트에서 전하영과 라오쉐이가 격돌했다. 전하영은 라오쉐이를 상대로 무려 5점을 뽑아내며, 5-1로 앞섰다. 2바우트에서는 서지연이 판치먀오를 상대했다. 초반 2점으로 달아났지만, 이윽고 판치먀오가 3점을 추격했다. 팽팽한 흐름 속 서지연이 마지막 비디오 판독까지 거쳐 점수를 추가해 10-5로 조금 더 격차를 벌리고 차례를 최세빈에게 넘겼다. 중국의 추격이 거셌다. 장신이는 최세빈을 상대로 단숨에 점수를 뽑아냈고 11-11, 동률까지 쫓아왔다. 최세빈은 이후 다행히 4점을 연속해서 찔러내며 15-11, 격차를 다시 만들었다.

4바우트는 서지연이 라오쉐이를 상대했다. 서지연은 라오쉐이에게 먼저 4점을 내줬지만, 이후 4득점을 연속해서 찔러내 20-15로 흐름을 다시 가져왔다. 5바우트는 전하영의 독무대였다. 단숨에 5점을 찔러낸 전하영은 엄청난 공격과 함께 25-16으로 마무리했다. 6바우트 최세빈도 기세를 이어갔다. 판치먀오는 최세빈에 밀려 흔들렸고, 단숨에 한국은 30-17까지 달아났다.

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7바우트는 다시 서지연이 나섰다. 장신이가 추격을 위해 기세를 올렸다. 서지연도 천천히 기세를 다잡았다. 2점을 내준 후 5점을 찔러내며 25-20, 추격을 허용치 않았다. 8바우트 최세빈도 흐름을 이어간 한국은 40-25로 마지막 칼을 전하영에게 넘겼다. 운명의 9바우트, 한국은 이미 여유로운 격차를 확보한 상태였다. 반면 중국은 20점이 더 필요했다. 중국도 거센 추격을 보여줬으나, 전하영이 5점을 추가해 45대29로 경기를 마쳤다.

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여자 사브르 대표팀은 앞서 항저우 대회에서 4강에서 일본에 42대45로 패해 결승에 오르지 못했던 아쉬음을 털고자 했다. 기세는 좋았다. 앞서 지난 6월 인도 뉴델리 아시아선수권에서 열린 단체전에서 결승에 올라 일본을 꺾고 금메달을 획득했다. 2023년 이후 3년 만의 우승이다. 2024년 동메달, 작년 은메달을 따낸 지난해엔 은메달을 따냈는데, 한 단계 더 발전한 성적으로 아시안게임 기대감을 키웠다.

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개인전에서도 성과가 돋보였다. 올해 최세빈의 기세가 특히 뜨거웠다. 아시아펜싱선수권 여자 사브르 개인전 결승에 올라 은메달을 따내는 경기력을 선보였다. 전하영 또한 톱랭커로서 엄청난 기량을 자랑 중이었다. 이런 기량을 단체전에서도 이어가며 지난 대회 성적을 뛰어넘는 여정을 만들었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com