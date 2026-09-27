"女펜져스! 전하영 미쳤다!" 여자사브르, 중국에 45-29 대승, 결승행! 은메달 확보[아이치-나고야아시안게임]

펜싱 사브로 여자 8강 한국·중국 격돌

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[스포츠조선 전영지 기자] '여펜져스' 대한민국 여자 사브르대표팀이 압도적 결승행과 함께 은메달을 예약했다.

전하영(서울시청), 최세빈(대전시청), 서지연, 김정미(이상 안산시청)로 이뤄진 대한민국 여자 사브르 대표팀은 27일 오후 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포홀에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 여자 단체전 준결승에서 난적 중국을 45대29로 대파하고 결승에 진출했다. 이번 대회 개인전 동메달리스트 17세 에이스 판치먀오와 라오쉐이가 건재한 중국과 결승행을 놓고 격돌했다.

1바우트 에이스 전하영이 라오쉐이를 먼저 3번을 연거푸 찔러내며 3-0으로 앞서나갔다. 5-1로 기선을 제압했다.

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2바우트 서지연이 판치먀오를 마주했다. 2-0으로 앞서다 2-3으로 역전을 허용했으나 물러서지 않았다. 5-4로 승리했다. 10-5로 칼을 최세빈에게 넘겼다.

3바우트 최세빈이 초반 장신이 공세에 2-6으로 밀리며 11-10, 1점 차 추격을 허용했지만 4점을 내리 득점하며 5-6으로 마무리했다. 15-11, 4점 차 우위를 유지했다.

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4바우트 서지연이 라오쉐이에게 0-3으로 밀리며 접전을 펼쳤지만 막판 공격적인 모습에 이은 역습 한방으로 5-4로 승리했다. 20-15.

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5바우트 전하영의 미친 공격이 작렬했다. 장신이에게 전광석화같은 공격으로 4-0으로 앞서나갔다. 5-1로 마무리하며 25-16, 9점으로 점수 차를 벌렸다.

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6바우트 최세빈이 판이먀오를 5-1로 압도하며 30-17. 7바우트 서지연이 5-3으로 승리하며 35-20, 15점 차까지 벌어졌다.

8바우트 최세빈이 라오쉐이와 5-5로 비기며 40-25로 앞선 상황에서 9바우트 최종병기 전하영이 나섰다. 웨이지아이를 5-4로 누르고 45대29 대승을 마무리했다.

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파리올림픽 은메달에 빛나는 '여펜져스(여자+어펜져스)' 여자 사브르 대표팀이 결승에 진출하며 은메달을 확보했다. 여자 사브르 대표팀은 이날 오후 7시40분 결승에서 일본-우즈베키스탄전 승자와 맞붙는다. 펜져스 2018년 자카르타-팔렘방 대회 금메달 이후 8년 만의 금메달, 펜싱 경기 마지막날 남자에페 대표팀과 함께 동반 금메달에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com