'안세영도 분노' 이런 망신도 없다…'日 배드민턴 아이돌 경기' 사실상 무관중 진행→'지금 새벽 1시야' 아시안게임 역대급 막장 운영에 비난 폭발

안세영 '숨 고르기' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논과의 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]망신도 이런 망신이 없다. 일본이 '최악의 아시안게임' 불명예를 예약했다.

일본의 '고고카라'는 27일 '배드민턴 미야자키 토모카의 경기 시작이 예상치 못한 시간대에 열렸다. 미야자키의 경기를 기대하던 팬들 사이에서도 거의 무관중 상태로 진행됐다. 현장을 목격한 취재진도 놀랐다'고 보도했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴은 빡빡한 일정 속 진행하고 있다. 일부 종목에선 32강전과 16강전이 하루에 동시 열리기도 했다. 무리한 경기 배정 탓에 26일 시작된 경기가 날짜를 넘긴 27일 새벽까지 이어지는 촌극도 벌어졌다. 급기야 '세계 최강' 안세영이 "하루에 두 경기를 뛰어본 적이 없어서 어떻게 해야 할지 복잡하다. 숙소로 다시 들어갔다 나오기에도 애매한 시간"이라고 토로했을 정도다.

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어설픈 운영은 결국 자국 선수의 탈락으로 이어졌다. 미야자키는 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 푸살라 벵카타 신두와의 여자 단식 16강전에서 세트스코어 0대2(9-21, 13-21)로 완패했다. 그는 앞서 열린 케를렌바타르 사라구아(몽골)와의 32강에서는 2대0(21-5, 21-5)로 이겼다. 그러나 미야자키는 늦은 시간까지 16강 소화를 위해 잠도 못자고 기다려야 했고, 좋지 못한 결과를 냈다.

'고고카라'는 '인도 취재진은 지금은 새벽 1시다. 이 스케줄은 정말 마법 같다고 말할 수밖에 없다. 배드민턴의 다른 경기는 아직 진행 중이라고 놀라움을 표했다'고 전했다. 이 매체에 따르면 팬들은 '정말 끔찍하다', '티켓 사서 기대했는데' ,'이거 심각하다' 등의 반응을 보였다.

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한편, 2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 하지만 결승에서 '세계최강' 안세영에 고개를 숙였다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com