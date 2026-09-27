"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 안세영 제치고 '눈물의 은메달' 日 배드민턴 요정, 단식 탈락 후 충격 고백..."몸이 따라가지 못했다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 '배드민턴 기대주' 미야자키 도모카(세계 7위)가 충격적인 탈락 후 심경을 고백했다.

일본의 배드민턴 스피릿은 27일 '미야자키가 몸이 따라주지 않았다고 밝혔다'며 미야자키의 탈락 이후 인터뷰를 보도했다.

지나친 대회 운영, 이번에는 배드민턴에서 문제가 터졌다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임은 배드민턴 종목을 단체전 후 곧바로 개인전 일정을 소화하도록 스케줄을 구성했다. 단체전 출전 선수들은 쉼 없이 개인전 경기에 돌입했다. 더 큰 문제는 경기 일정이다. 64강을 치른 후 곧바로 32강과 16강을 하루에 동시에 해야 하는 말도 안 되는 일정이 짜여졌다. 일반적인 국제 대회에서는 상상하기 어려운 구성이다.

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이미 선수들에게 원성이 자자하다. 여자 단식 세계 1위 안세영조차도 마찬가지였다. 안세영은 32강을 승리한 후 "솔직히 처음이어서 좀 당황스럽긴 한데 선수촌에서 하루에 세 번씩 또 운동을 했으니까 그런 경험을 살려서 이뛰어야 할 것 같다"고 했다. 27일 8강 승리 후에도 "가은 언니랑 단식에서 두 경기는 죽으라는거 아니냐고 했다"고 밝히기도 했다. 한국은 1일 2경기 여파로 김가은과 최지훈이 기권하는 일까지 발생했다.

피해는 한국 선수들만의 문제가 아니었다. 개최국인 일본에서도 비판이 쏟아졌다. 일정의 희생양은 기대주였던 미야자키였다. 미야자키는 이날 먼저 케를렌바타르 사란구아와 32강 경기를 펼쳤다. 오후에 시작된 경기는 미야자키의 2대0 완승으로 끝났다. 이후가 문제였다. 미야자키는 푸살라 신두와 16강 일정을 펼쳐야 했다. 당초 경기는 저녁 8시30분쯤으로 예상됐으나, 지연 등의 문제로 26일 안에 시작조차 하지 못했다. 결국 경기는 27일 오전 0시 이후에 시작됐다.

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일본 선수로서 개최국의 이점을 모두 날리고, 컨디션조차 유지하기 어려운 시점에 경기에 돌입한 미야자키는 완전히 무너졌다. 신두를 상대로 0-2(9-21 13-21) 완패를 하며 단식에서의 기대감만저 무너지고 말았다. 이미 잠자리에 들었어야 할 시간에 코트 위에 섰으니 버틸 방도가 없었다.

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미야자키는 경기 후 "오늘 경기가 두 경기나 있어서, 첫 경기가 끝난 후 시간이 꽤 지나서 컨디션 조절이 조금 어려웠다. 상대도 마찬가지였겠지만, 스스로 집중력을 유지하기 힘들었다. 상대가 크로스 쪽으로 강한 공을 쳐왔는데, 그곳으로 몸이 좀처럼 따라가지 못했다"며 두 번째 경기에서 얼마나 몸 상태가 최악이었는지를 고백했다.

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두 경기를 하루에 치르는 과정에서 겪은 어려움도 토로했다. 미야자키는 "호텔로 돌아갈 수 없어서 이곳에서 계속 기다려야 했던 점이 조금 힘들었다. 그 와중에도 식사를 하고 조금이라도 영양을 섭취하려고 노력했다. 솔직히 이 시간대에 경기를 하는 일은 별로 없어서, 어떻게 컨디션을 조절해야 할지 잘 몰랐다. 일단 할 수 있는 한 최선을 다해 준비했다"고 밝혔다.

지나친 일정 탓에 선수는 제 기량도 발휘하지 못하고 탈락했다. 선수들의 혹사를 유발하는 이번 일정, 숙소와 수송 문제에 이어 아시안게임 일정 문제까지 논란을 추가하게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com