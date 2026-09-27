'日 심장에 태극기 꽂았다!' 대한민국 女 핸드볼 금메달 되찾았다…'영원한 라이벌' 일본 27-23 잡고 '왕좌 탈환'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 핸드볼이 '숙적' 일본을 잡고 태극기를 펄럭였다.

한국 여자 핸드볼 대표팀은 27일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 최종 6차전이자 결승전에서 27대23으로 승리했다. 이로써 한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 정상에 복귀했다.

명예회복을 위한 '마지막 퍼즐'이었다. 한국은 1990년 베이징 대회부터 2006년 도하 대회까지 5연패를 비롯해 7차례 아시안게임 우승을 차지했다. 자타공인 '아시아 최강'이다. 하지만 2023년 열린 항저우에선 눈물을 펑펑 흘렸다. 결승전에서 일본에 19대29로 완패하며 자존심에 상처를 입은 것이다.

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한국은 오직 '왕좌 탈환'을 목표로 이를 악물었다. 이계청 감독은 대회를 앞두고 "두 번 실패하면 안 된다는 마음을 단단히 먹었다. 체력과 노련미, 신구조화를 잘 이뤄 정신력으로 2∼3배 더 강한 마음으로, 적지에서 대회가 열리는 만큼 일본에 0-5로 뒤진 채 시작한다는 마음으로 임하겠다"고 이를 악물었다. '에이스' 류은희 역시 "항저우 대회에서는 (결승전 패배 후) 베테랑으로서 아주 힘들어 감정이 좋지 않았다. 이번에는 되갚아주고 싶다"고 각오를 다졌다.

이번 대회 여자 핸드볼은 7개국이 참가해 한 차례씩 붙는 단일리그 방식으로 열린다. 각 팀은 총 6경기를 치러 최종 순위에 따라 메달 주인공을 가린다. 한국은 홍콩(48대16)-카자흐스탄(42대18)-우즈베키스탄(43대13)-중국(37대17)-베트남(46대18)을 연달아 꺾었다. 이로써 5전 전승을 거둬 일본과 어깨를 나란히했다. 다만, 한국이 골득실에서 +134로 일본(+101)을 크게 앞서 1위에 위치했다.

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마지막 경기의 막이 올랐다. 일본이 선제골을 넣으며 분위기를 띄웠다. 한국은 '베테랑 군단' 류은희와 권한나가 공격을 쌍끌이 했다. 류은희는 전반에만 5득점, 권한나는 4득점하며 뜨거운 손끝을 자랑했다. 상대 실책을 틈타 빠른 발로 역습에 나서기도 했다. 여기에 골키퍼 박새영은 연이은 '선방쇼'로 일본을 무기력하게 돌려세웠다. 한국이 전반을 16-12로 리드했다. 다만, 한미슬이 전반에만 두 차례 2분 퇴장을 당해 위험요소가 있었다.

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후반 시작과 동시에 일본이 공격 속도를 올렸다. 여기에 한국 입장에선 석연치 않은 판정이 연달아 나왔다. 흔들릴 수 있는 상황에서 선수들이 집중력을 발휘했다. 김민서가 코트를 휘저으며 반격했다. 조은빈도 골을 보태며 리드를 지켜냈다.

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지키려는 한국과 추격하려는 일본의 대결이 이어졌다. 양 팀 모두 마음만 급한 나머지 좀처럼 득점하지 못했다. 일본이 후반 17분 작전 시간을 요청해 승부수를 띄웠다. 하지만 한국의 집중력이 더 좋았다. 전지연과 김보은이 연달아 득점하며 점수 차를 벌렸다. 다급해진 일본은 다시 한번 작전 시간을 불렀다.

일본의 공격이 거세지던 후반 막판. 한국은 경기 종료 6분여를 남기고 한미슬이 결국 완전 퇴장을 당하며 위기를 맞았다. 설상가상으로 한국은 범실로 2연속 실점하며 흔들렸다. 가장 중요한 순간 박새영이 슈퍼 세이브로 팀을 구했고, 이어진 공격에서 권한나의 득점으로 리드를 지켰다. 다급해진 일본은 연달아 범실하며 스스로 무너졌다. 류은희가 쐐기를 박는 득점포를 가동했다. 여기에 정진희의 세이브로 한국이 8년 만에 왕좌를 되찾았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com