"19-10→42-43 통한의 1점" 男에페,세계챔피언 카자흐에 연장혈투끝 역전패...마지막 1분 못버텼다...잘해서 더 아쉬운 은메달[아이치-나고야아시안게임]

공격하는 남연호

경기 펼치는 박상영

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[스포츠조선 전영지 기자]"할 수 있다!" 대한민국 남자 에페가 단체전 은메달을 획득했다.

박상영(세계 39위), 장효민(세계 71위·이상 울산광역시청), 남연호(한체대·세계 98위), 권오민(국군체육부대·세계 66위)으로 구성된 대한민국 남자 에페 대표팀이 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 남자에페 단체전 결승에서 '세계 챔피언 팀' 카자흐스탄을 상대로 42대43, 한끗차로 역전패했다.

한국은 16강에서 우즈베키스탄을 45-33으로 제압한 후 중국과의 8강에서 45-36으로 승리한 후 준결승에서 파리올림픽 은메달 강호 일본을 연장 혈투 끝에 38대27로 꺾고 12년 만의 결승행에 성공했다.

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1바우트 '할 수 있다' 리우올림픽 금메달리스트 박상영이 키릴 프로흐도프(세계 21위)를 마주했다. 초반 탐색전에서 1-3으로 밀렸다. 침착하게 거리를 조절하며 3-3 균형을 맞춘 후 바통을 넘겼다.

2바우트 개인전 동메달리스트 장효민이 '카자흐 톱랭커' 루슬란 쿠르바노프(세계 8위) 조심스러운 경기 운영으로 옐로카드를 받으며 서로 1점씩을 나눠가졌고 종료 직전 찌르기에 성공한 후 1분이 지나갔고 3-1. 6-4로 앞서나갔다.

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3바우트 남연호가 복병 바딤 샤를라이모프(세계 96위)에게 내리 두 번을 찔리며 6-6 동점을 이뤘으나 런지 공격이 성공하며 7-6으로 리드를 잡았고 플래시 공격, 역공에 잇달아 성공했다. 12-9로 3점 앞선 채 박상영에게 바통을 넘겼다.

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4바우트, 급해진 카자흐가 선수를 교체했다. '세계 22위' 예를리크 세르타이가 박상영과 마주했다. 그러나 박상영이 먼저 감아찌르기에 성공했다. 올림픽 챔피언 출신 박상영이 동시타 포함 내리 7번을 찔러내며 19-10, 무려 9점 차로 격차를 벌렸다.

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5바우트 남연호가 프로호도프를 마주했다. 동시타에 이어 3점을 내주며 20-14. 그러나 어깨를 잇달아 찔러내며 22-14, 동시타로 23-15로 기세를 올린 후 25-17, 8점 차를 유지했다.

6바우트 장효민이 샤를라이로프의 공세에 고전했다. 5-7로 밀렸지만 30-24, 6점 차 우위를 유지했다.

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7바우트 '한체대 4학년 막내' 남연호가 쿠르바노프를 상대로 날아오르며 상대를 찌른 후 피스트에 쓰러졌다. 절실한 투혼이 내비쳤다. 앉아서 찌르기 공격으로 32-26으로 앞서나갔다. 대회 기간 내내 햄버거로 끼니를 때워가며 관중석 1열에서 직관한 최신원 대한펜싱협회장과 펜싱인, 펜싱 팬들이 한목소리로 "대~한민국!"을 외쳤다. 35-29, 6점 차 우위로 미션을 완수했다.

8바우트 '맏형' 박상영이 피지컬이 우월한 샤를라이로프에게 1-5로 밀렸다. 36-34까지 점수 차가 좁혀졌다.

9바우트 장효민과 프로호도프의 피 말리는 에이스 전쟁. 금메달까지 3분의 시간이 남았다. 프로호도프가 먼저 찔러내며 36-35. 1점 차 턱밑까지 추격을 허용했다. 이어진 동시타 37-36. 1분33초 남기고 상대에게 허를 찔리며 37-37 동점을 허용했다. 1분7초를 남기고 회심의 막고 찌르기에 성공하며 38-37. 그러나 동시타 3번에 이은 상대의 공격이 성공하며 15초를 남기고 42-42 다시 동점이 됐다. 다시 연장혈투가 시작됐다. 최후의 1분. 서든 데스 시스템에서 프로호도프가 먼저 찌르기에 성공하며 역전 금메달을 가져갔다. 통한의 은메달이었다.

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한국 남자 에페는 2006년 도하, 2010년 광저우, 2014년 인천 대회에서 단체전 3연패를 이룬 후 2018 자카르타-팔렘방, 2023년 항저우 대회에선 연이어 동메달에 그친 뒤 12년 만의 결승행에 성공했고 9바우트 종료 15초 전까지 앞섰으나 마지막 한 순간을 버티지 못했다. 값진 은메달을 획득했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com