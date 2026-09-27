"어펜져스에 이어 女펜져스도 해냈다!" 여자 사브르, 일본 45대31 완파! 8년만의 금메달 탈환![아이치-나고야아시안게임]

전하영, 금메달 향해서

전하영, 금메달 향해서

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[스포츠조선 전영지 기자] '여펜져스(여자+어펜져스)' 대한민국 여자 사브르대표팀이 난적 일본을 꺾고 8년 만에 빛나는 금메달을 탈환했다.

전하영(서울시청·세계 11위), 최세빈(대전시청·세계 14위), 서지연(세계 34위), 김정미(세계 28위·이상 안산시청)로 이뤄진 대한민국 여자 사브르 대표팀은 27일 오후 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 여자 단체전 결승에서 강호 일본을 45대31로 꺾고 시상대 가장 높은 곳에 올랐다.

한국이 여자 사브르 단체전에서 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만의 금메달을 다시 가져왔다. 2023년 항저우 대회에선 동메달을 획득했다. 16강을 부전승으로 통과한 한국은 8강에서 홍콩을 45대28으로 물리쳤고, 준결승에서 중국에 45대29로 압승한 후 결승에 올랐다.

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1바우트 최세빈이 일본 톱랭커이자 이번 대회 개인전 금메달리스트 에무라 미사키(세계 12위)와 마주했다. 5-2로 기선을 제압했다.

2바우트 '톱랭커' 전하영이 사노 유이(세계 24위)와 일진일퇴의 접전을 펼쳤다. 5-4로 앞서며 10-6, 4점차가 됐다.

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3바우트 백전노장 서지연이 가네코 유이나(세계 47위)를 5-2로 압도하며 15-8, 7점 차까지 앞서나갔다.

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최세빈, 금메달로 가자

4바우트 최세빈이 사노 유이에게 잇달아 4번을 찔리며 15-12, 순식간에 점수 차가 3점으로 줄어들었다. 위기에서 최세빈이 힘을 냈다. 이후 5번을 찔러내며 20-12로 서지연에게 칼을 넘겼다.

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5바우트 서지연이 에무라에게 5-3으로 승리하며 25-15, 10점차까지 달아났다.

6바우트 전하영이 가네코를 상대로 전광석화같은 런지 공격을 잇달아 성공시키며 5-2로 승리, 30-17까지 달아났다.

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7바우트 서지연이 사노를 상대로 먼저 3번을 찔러내며 33-17, 16점까지 벌어졌다. 34-19로 앞서나가던 상황, 사노에게 밀려 서지연이 뒤로 빠지던 중 피스트에 쓰러졌다. 십자인대 수술을 한 무릎 통증을 호소했다. 김정미가 긴급 투입됐다. 들어가자마자 1점을 찔러내며 35-19, 깔끔한 마무리 후 뜨겁게 포효했다.

8바우트 최세빈이 오자키 세리를 상대로 40-25, 15점 차를 지킨 후 마지막 9바우트를 맞았다. 금메달을 확신한 "대~한민국!" 함성이피스트에 물결쳤다.

'최종병기' 전하영과 에무라의 마지막 한일 에이스 대결, 전하영이 거침없는 런지로 잇달아 불을 켰다. 에무라의 막판 공세를 이겨내고 45대31로 마무리했다.

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'여펜져스'가 마침내 해냈다. 이번 대회를 앞두고 전하영은 "김지연, 윤지수 언니들이 이어온 한국 여자사브르의 계보를 이어가야 한다는 책임감이 있다"고 했었다. 함께일 때 더욱 강한 '여펜져스'가 2018년 자카르타-팔렘방 대회 금메달 이후 8년 만의 금메달을 찾아왔다. 직전 남자 에페 단체전에서 카자스흐탄에 연장 혈투 끝에 42대43, 1점 차로 금메달을 내준 아쉬움을 짜릿한 일본전 승리로 떨쳤다. 펜싱코리아는 '여펜져스'의 금메달과 함께 금4, 은4, 동2로 아이치-나고야아시안게임 일정을 마무리했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com