[속보]아쉽지만 잘 뛰었다! '스마일 점퍼' 우상혁, 2m22로 동메달...3개 대회 연속 메달 획득![나고야 현장]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'스마일 점퍼' 우상혁이 네번째 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다.

우상혁은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 높이뛰기 결선에서 2m22를 뛰며 3위를 기록했다. 고교생이던 2014년 인천 대회에서 10위에 오르고 자카르타-팔렘방 대회와 항저우 대회는 모두 은메달을 획득한 우상혁은 아이치-나고야 대회에서 동메달을 손에 넣었다. 1위는 대만의 푸 차오-쉬안, 2위는 인도의 사르베시 아닐 쿠샤르였다.

우상혁은 예선 없이 바로 결선을 치렀다. 당초 24일 예선이 예정돼 있었지만, 사전 신청했던 인원 중 일부가 빠지며 예선이 취소됐다.

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결선에 나선 우상혁은 1차 시도에서 2m10을 첫번째 시도만에 가볍게 넘었다. 2m와 2m5에서 헤매던 다른 경쟁자들을 압도하며 1위에 올랐다. 라이벌인 쿠샤레가 2m14를 넘자 2차시도에서 같은 높이를 시도했다. 하지만 넘지 못했다. 두번째 점프에서 2m14를 넘었다. 4위로 내려갔다.

쿠샤레가 3차 시도에서 2m18을 넘었다. 100% 성공률을 자랑했다. 우상혁이 같은 높이를 신청했다. 힘찬 도약을 하며 깔끔하게 성공시켰다. 최근 치른 대회 중에서는 가장 높은 기록이었다. 2위로 뛰어올랐다.

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4차 시도에 나선 쿠샤레가 2m22를 뛰었다. 이번에도 단 한번에 성공했다. 우상혁이 밝은 얼굴로 같은 높이에 나섰다. 기합을 외친 후 속도를 높였다. 힘차게 도약하고 깔끔하게 성공시켰다.

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2m22를 성공시킨 우상혁, 쿠샤레, 대만의 푸차오-쉬안, 3파전 양상으로 진행됐다. 메달은 확보했다. 색깔이 문제였다.

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2m25가 금메달의 분수령이었다. 쿠샤레가 가장 먼저 뛰었다. 다리에 바가 걸렸다. 결선들어 첫 실패였다. 우상혁의 차례였다. 잘 뛰었지만, 마지막에 걸렸다. 세번째 주자로 나선 푸차오-쉬안이 넘으며 1위로 올라섰다. 쿠샤레도 두번째 점프에서 2m25를 넘었다.

우상혁이 다시 2m25를 시도했다. 관중들의 박수를 유도했다. 실패였다. 쿠샤레는 2m28로 높이를 올려 시도했지만, 넘지 못했다. 우상혁의 차례. 마지막 기회였다. 2m28을 넘어야 금메달을 기대할 수 있었다. 힘차게 소리를 지른 후 뛰었다. 실패였다. 하지만 밝은 미소로 관중들에게 박수를 보냈다.

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우상혁은 최근 지독한 부진에 빠졌다. 사실 초반만 하더라도 나쁘지 않았다. 우상혁은 2월 열린 시즌 첫 대회, 실내 투어 실버 후스토페체 높이뛰기 대회에서 2ｍ25를 넘어 4위를 기록했고, 이어 출전한 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내 높이뛰기 대회에서 2ｍ30을 기록해 동메달을 목에 걸었다. 3월 열린 2026년 세계실내육상경기선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서는 2ｍ26을 성공해 공동 3위를 차지했다.

그러나 이후 일정이 꼬였다. 이란 전쟁 여파로 출전 예정이었던 시즌 첫 실외 국제대회 왓 그래비티 챌린지와 도하 다이아몬드리그가 취소되거나 연기되면서 컨디션 조절에 어려움을 겪었다. 5월 2026년 아시안게임 선발전을 겸해 열린 제80회 육상경기선수권대회에서 2ｍ27의 기록으로 우승하며 반등하는 듯했지만, 부상이 찾아왔다.

선발전 직후 일본에서 열린 세이코 골든 그랑프리 경기 도중 왼쪽 스파이크가 찢어지면서 찰과상을 입었다. 우상혁은 이후 약 3개월 동안 컨디션과 멘털 회복에 집중했다. 아시안게임을 앞두고 실전 감각과 몸 상태를 점검하기 위해 복귀에 나섰다.

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8월22일 22일 폴란드 카토비체에서 열린 2026년 세계육상연맹 실레시아 다이아몬드리그에서 복귀전을 치렀지만 첫 시도 높이인 2ｍ16을 넘지 못해 공식 기록 없이 대회를 마쳤다. 이어진 30일 독일 바덴뷔르템베르크주 하일브론 시청 앞 특설 경기장에서 열린 하일브론 국제 높이뛰기 대회 남자부 경기에서 2ｍ14의 기록으로 12명의 출전 선수 중 최하위를 기록했다.

아시안게임 메달 전망에 먹구름이 끼었다는 평가가 이어졌다. 하지만 우상혁은 강했다. 그간 쌓은 경험이 어디가지 않았다. 중요한 순간 힘을 냈다. 값진 동메달을 수확했다.

우상혁은 한국 육상의 역사 그 자체다. 육상 변방인 대한민국에서 피어난 우상혁이 만들어낸 성과는 놀라울 정도다. 도쿄올림픽에서는 2m28을 뛰며 1996년 애틀랜타 대회 남자 높이뛰기 이진택 이후 트랙&필드 선수로는 25년만에 올림픽 결선 진출에 성공했다. 여기서 끝이 아니었다. 결선에서 2m35의 한국 신기록을 세우며, 올림픽 한국 트랙&필드 역사상 최고 순위인 4위에 올랐다.

도쿄 대회 후 2022년 세계실내선수권 우승(2ｍ34), 실외 세계선수권 2위(2ｍ35), 2023 다이아몬드리그 파이널 우승(2ｍ35) 등 한국 육상 최초의 이정표를 연속해서 세웠다.

파리올림픽에서 아쉽게 메달을 목에 걸지 못했지만, 변함없는 활약을 펼치며 한국 육상의 위상을 높였다. 우상혁은 1998년 방콕과 2002년 부산 대회에서 금메달을 딴 이진택에 이어 한국 남자 높이뛰기 선수로는 두번째 아시안게임 금메달에 도전했지만, 아쉽게 한을 풀지는 못했다. 그래도 값진 동메달이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com