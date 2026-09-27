日 에이스 "정말 억울해" 웬 울분! 무려 14점 차인데, 韓 '女펜져스' 8년 만의 완벽 '金 탈환'…'금4, 은4, 동2' 펜싱코리아 AG 여정 마무리

여자 사브르 대표팀 '우리가 1등 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체 한국 대 일본 결승전. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.9.27

최세빈, 금메달로 가자 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체 한국 대 일본 결승전. 최세빈이 에무라 미사키에게 공격을 하고 있다. 2026.9.27

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[스포츠조선 김성원 기자]오상욱의 남자 사브르에 이어 대한민국 여자 사브르 대표팀도 8년 만에 아시아를 제패했다.

난적 일본을 꺾고 금메달을 탈환했다. 전하영(서울시청·세계 11위), 최세빈(대전시청·세계 14위), 서지연(세계 34위), 김정미(세계 28위·이상 안산시청)로 이뤄진 대한민국 여자 사브르 대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단체전 결승에서 일본을 45대31로 완파하고 정상에 우뚝 서다.

한국이 여자 사브르 단체전에서 금메달을 차지한 것은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 2022년 항저우 대회에선 동메달에 그쳤다. 1바우트 최세빈이 일본 톱랭커이자 이번 대회 개인전 금메달리스트 에무라 미사키(세계 12위)를 5-2로 꺾고 기선을 제압했다. 2바우트 전하영이 사노 유이(세계 24위)와 일진일퇴의 접전을 펼쳤다. 5-4로 앞서며 10-6. 3바우트 백전노장 서지연이 가네코 유이나(세계 47위)를 5-2로 압도하며 15-8, 7점 차까지 앞서나갔다.

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시상식장에 흐르는 애국가 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체전 시상식. 금메달을 획득한 한국 대표팀이 국기를 항해 경례하고 있다. 2026.9.27

'금메달 하트' (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체전 시상식. 금메달을 획득한 한국 대표팀이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김정미, 전하영, 서지연, 최세빈. 2026.9.27

위기 대응 능력도 뛰어났다. 7바우트 서지연이 34-19로 앞선 상황에서 사노에게 밀려 피스트에 쓰러졌다. 김정미가 긴급 투입됐다. 들어가자마자 1점을 찔러내며 35-19, 깔끔한 마무리 후 뜨겁게 포효했다.

최후의 9바우트는 전하영과 에무라의 한일 에이스 대결이었다. 전하영이 에무라의 막판 공세를 이겨내고 45대31로 금메달 전쟁을 마무리했다. 펜싱코리아는 금4, 은4, 동2로 아시안게임 일정을 마무리했다.

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일본은 눈물바다였다. '지지통신'은 '일본 펜싱 12번째 메달로 여정을 마무리했지만, 여자 사브르 선수들 사이에는 미소가 전혀 없었다'고 전했다.

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'지지통신'에 따르면 에무라는 은메달을 차지한 후 "정말 억울하다"며 힘겹게 말했다고 한다. 사노는 "주도권을 빼앗겼다"고 고개를 숙였다. 가네코도 "원하는 점수를 못 냈다"며 눈물을 흘렸다.

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내년 4월 LA올림픽 출전권 경쟁이 시작된다. 에무라는 반전을 다짐했다. 그는 "조금 부족한 정확도가 아직 따라잡히지 않았다. 이제는 제대로 공략해서 우리 팀이 아시아 최고가 되고 싶다"고 강조했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com