[속보]'아! 통한의 실수' 메달 도전했던 남자 400m 계주, 바톤 미스 범했다...실격으로 결선 진출 실패[나고야 현장]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 남자 400m 계주 대표팀이 결선 진출에 실패했다.

비웨사 다니엘, 나마디 조엘진, 이재성, 김시온으로 구성된 대표팀은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 예선 2조에서 38초63의 기록으로 4위에 올랐다. 하지만 실격으로 인정되며 결선에 오르지 못했다.

한국은 오만, 홍콩, 일본, 태국, 싱가포르와 함께 레이스를 치렀다. 3번 레인에 자리했다. 스타트가 좋은 김시온이 1번 주자로 나섰다. 2번으로 조엘진이 나섰지만 바톤을 이어받는 과정에서 실수를 범했다. 3번 주자는 이재성이 추격에 나섰고, 마지막 주자로 나선 비웨사가 역주를 펼쳤다.

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한국 대표팀은 이번 대회에서 메달권 입상을 기대했다. 대표팀은 비웨사와 조엘진의 폭발적인 성장세에 기대를 걸었다. 두 선수는 최근 남자 100ｍ에서 10초13의 한국 역대 2위 타이기록을 나란히 세우는 등 물오른 기량을 보였다. 이번 대회에서도 100m 결선에 나서 조엘진은 10초17의 기록으로 4위에 올랐다. 3위 말함 알발루시(10초11·오만)에 불과 0.06초 뒤진 기록이었다. 함께 결선에 출전한 비웨사는 10초19로 5위에 올랐다.

한국은 1986년 서울 대회와 2022년 항저우 대회에서 이 종목 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회에서 이상의 성적에 도전했지만, 통한의 실수에 울었다.