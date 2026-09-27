"아직 죽지 않았다!" 대한민국 女 핸드볼 해냈다…피눈물 흘렸던 韓, '숙적' 일본 잡고 8년 만에 '왕좌 탈환'

한국 여자핸드볼 8년 만에 정상 탈환 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정지은 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

금빛 헹가래 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정지은 대한민국 선수들이 이계청 감독을 헹가래치고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 핸드볼이 설욕에 성공했다.

이계청 감독이 이끄는 한국 여자 핸드볼 대표팀은 27일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 최종 6차전이자 결승전에서 27대23으로 승리했다. 이로써 한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 정상에 복귀했다.

명예회복을 위한 '마지막 퍼즐'이었다. 한국은 1990년 베이징 대회부터 2006년 도하 대회까지 5연패를 비롯해 7차례 아시안게임 우승을 차지했다. 자타공인 '아시아 최강'이다. 하지만 2023년 열린 항저우에선 눈물을 펑펑 흘렸다. 결승전에서 일본에 19대29로 완패하며 자존심에 상처를 입은 것이다. 한국은 오직 '왕좌 탈환'을 목표로 이를 악물었다.

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류은희 '금메달이 보인다' (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 한국 류은희가 경기 막바지 득점에 성공한 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

페널티슛하는 권한나 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 한국 권한나가 페널티슛을 시도하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

일본 '홈'에서 초반부터 집중력을 발휘한 한국은 8년 만에 금메달을 목에 걸었다. 경기 뒤 이 감독은 "마지막에 주인공이 돼서 기쁘고 애국가를 마지막에 들을 수 있어 행복하다. 대회 준비 시작할 때부터 부담을 느끼며 훈련해왔다. (직전) 항저우에서 일본에 크게 져서 선수들이 많이 힘들어했는데 '두 번 다시 그러지 말아야겠다'는 강한 의지가 있어 좋은 결과가 나왔다"고 말했다.

그는 "8년 만에 금메달이라 개인적으로도 영광이다. 이번에 금메달을 획득해 메달리스트 연금 대상이 되는 선수도 있는 것으로 안다. 젊은 선수들에게도 좋은 기회가 생겼고, 우리 핸드볼이 도약할 기회가 생겨 좋다. 한국 여자 핸드볼이 2028년 LA올림픽에 출전해 12회 연속 본선 무대를 밟을 수 있도록 베테랑 선수들에게도 은퇴하지 말고 책임지고 준비해달라고 했다. 이번 우승으로 젊은 선수들도 더욱 열심히 하지 않을까 생각한다"고 했다.

박새영의 기막힌 선방 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 한국 박새영이 상대 슛을 막아내고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

8년 만에 정상 탈환에 축제 분위기 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 일본을 이기고 금메달을 확정지은 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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선수들도 기쁨을 감추지 않았다. 선방쇼를 펼친 박새영은 "3년 전에 금메달을 놓쳐 피눈물이 났는데 너무 통쾌하다. 아시아선수권대회나 LA올림픽이 남아 있어 거기에서도 이기는 모습을 계속 보여드리고 싶다"고 각오를 다졌다.

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'캡틴' 권한나는 "뭐라고 표현할 수 없을 정도로 기분이 좋다. 직전 대회의 상처를 씻은 것 같다. 어느 때보다 단합이 잘됐고 일본보다 우리가 이기고자 하는 마음이 더 강했던 것 같다. 오로지 이기고자 하는 마음으로 뛰었다"며 "최근 여자 핸드볼이 조금 침체한 분위기였는데 다시 한번 '아직 죽지 않았다', '쓰러지지 않았다', '무너지지 않았다'는 걸 보여준 것 같아 무척 뿌듯하다"고 했다.

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'베테랑' 류은희는 "기분 너무 좋고 그간 고생 많이 한 선수들이 매우 자랑스럽고 메달로 보상받은 거 같아 좋다. 이번에 독기가 단단히 올라와 선수들이 준비를 철저히 했다. 서로 자주 소통했다. 어린 선수들은 나름대로 팀에 에너지를 불어넣어 팀 전체가 잘 어우러졌다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com