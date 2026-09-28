이게 말이 돼? 박태환 넘은 '사상 첫 7관왕' 中수영 괴물...'장잔숴 국가'로 출전하면 북한 제친다! 메달 순위 당당히 '9위'

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[스포츠조선 박찬준 기자]비교해 보니 더욱 어마어마 하다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에 참가한 중국 경영 대표팀은 무려 54개의 메달을 쓸어담았다. 그중 금메달이 무려 30개다. 이 수치가 어느정도냐면, 3위인 한국(21개)이 전체 대회에서 딴 금메달보다 많고, 일본이 이번 대회 기록 중인 금메달(37개) 보다는 조금 적다. 말그대로 압도적이었다.

중심에는 장잔숴가 있다. 아시안게임 첫 출전임에도 출전한 종목들에서 금빛 레이스로 대회를 휩쓸었다. 자유형 400ｍ를 포함해 자유형 200ｍ, 800ｍ, 1,500ｍ, 계영 400ｍ, 계영 800ｍ, 혼계영 400ｍ까지 모두 시상대 꼭대기에 섰다.

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경영 7관왕은 장잔숴가 최초다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회의 이케에 리카코, 2022년 항저우 대회의 장위페이가 세운 6관왕을 넘어선 대기록이다. 자유형 400m에서는 2010년 박태환의 대회 기록까지도 경신하는 엄청난 질주를 선보였다.

장잔숴가 얼마나 많은 금메달을 땄는지는 메달 현황을 보면 알 수 있다. 중국, 일본, 한국, 우즈베키스탄, 카자흐스탄(이상 10개), 태국(9개), 이란(8개), 바레인(7개)에 이어 전체 9위에 달한다. 바레인과는 금메달 갯수가 같지만, 은메달에서 순위가 갈렸다. 장잔숴라는 나라로 나서도 톱10 진입이 가능하다는 것이다.

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이런 엄청난 성과에도 장잔숴는 겸손한 모습을 보이고 있다. 중국 언론에 따르면 장잔숴는 경기 후 담담한 모습과 함께 "오늘 경기를 마치고 내려오니 생각했던 것보다 마음이 평온하다. 그동안 훈련해 온 성과를 그대로 보여준 것뿐이다"고 밝혔다. 이번 대회 성적에 대해서는 자신에게 100점 만점에 '85점'을 주는 데 그쳤다. 그는 "깎인 15점은 몇몇 종목에서 여전히 세계적인 수준과 격차가 있기 때문이다. 특히 세계 정상급 선수들과 비교하면 내 턴 동작은 아직 많이 부족하다. 집중적으로 보완할 숙제"라고 밝혔다.

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앞으로 더 좋은 성적을 낼 수 있다는 이야기다. 한국 수영 입장에서는 한숨 나오는 소식이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com