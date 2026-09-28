'기적의 도장 깨기' 세계랭킹 46위 韓 유태빈에 충격 역전패…日 나라오카 고다이 완패 인정 "상대가 강했다, 엄청 빨랐다"

8강 출전 유태빈 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 8강전. 한국 유태빈이 일본 나라오카 고다이와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

유태빈 '힘차게' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 8강전. 한국 유태빈이 일본 나라오카 고다이와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 유태빈에 패한 나라오카 고다이(일본)가 고개를 숙였다.

세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 나라오카와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 세트스코어 2대1(12-21, 21-5, 21-11)로 역전승했다. 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 메달 획득에 성공했다. 한국은 2010년 광저우 대회 박성환 동메달 이후 16년 만의 남자 단식 메달을 거머쥐었다.

8강 출전한 유태빈 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 8강전. 한국 유태빈이 일본 나라오카 고다이와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

파란 그 자체다. 유태빈은 이번 대회에서 '기적의 도장 깨기'를 선보이고 있다. 그는 32강전에서 세계랭킹 11위 린춘이(대만)를 세트스코어 2대0(21-10, 21-12)으로 눌렀다. 린춘이는 지난 3월 전영 오픈에서 대만 선수 최초로 남자 단식 우승을 거머쥔 실력자다.

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분위기를 탄 유태빈은 16강에서 한때 세계랭킹 1위를 기록한 스위치(중국)를 제압했다. 스위치는 현재 세계랭킹 6위로 지난해 세계선수권에서도 금메달을 목에 걸었다. 유태빈은 스위치를 세트스코어 2대0(21-17, 25-23)으로 꺾었다. 유태빈은 8강에서 나라오카까지 잡으며 환호했다.

유태빈 '승리 향해' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 8강전. 한국 유태빈이 일본 나라오카 고다이와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'은 27일 '나라오카가 남자 단식 8강전에서 유태빈에게 패했다. 그는 상대가 강했다고 말했다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 나라오카는 "상대가 강했다. 경기 초반은 느긋한 느낌이라 이대로면 괜찮을 것으로 생각했다. 2게임부터 엄청 빨라졌다. 영상으로 봤었는데, 정말 빨라서 멈출 수 없었다. 어려웠다. 랭킹 상위 선수와는 또 다른 플레이 스타일이라는 느낌이 들었다"고 말했다.

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그는 "메달을 딸 수 있었으면 좋았을 것으로 생각한다. 하지만 나쁘지 않은 느낌이다. 플레이 자체는 전혀 나쁘지 않았다. 다른 대회였다면 아마 이길 수 있었을 것 같은 내 실력이었지만, 상대의 퍼포먼스가 좋았던 것 같다. 앞으로 4강 안에 진출하는 것이 이상적인 목표"라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com