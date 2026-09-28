"2m22는 트라우마를 극복한 높이" 지독한 부상 딛고 값진 동메달, 멈추지 않는 우상혁 "LA 올림픽까지 도전하라는 메시지"

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'스마일 점퍼' 우상혁은 최근 심각한 부진을 겪었다.

지난 달 폴란드 실레시아 다이아몬드리그에서는 첫 시도 높이인 2ｍ16을 넘지 못해 공식 기록 없이 대회를 마쳤고, 독일 하일브론 국제 높이뛰기 대회에선 2ｍ14로 12위에 머물렀다. 커리어에서 두 대회 연속 꼴찌를 한 것은 이때가 처음이었다. 시즌 초 나섰던 경기에서 꾸준히 입상권을 유지했던 것과는 180도 달라진 모습이었다. '아시안게임 메달 전망에 먹구름이 꼈다'며 우려의 목소리가 쏟아졌다.

이유가 있었다. 그는 지난 5월 일본 도쿄에서 열린 세이코 골든 그랑프리 대회 경기 중 스파이크가 찢어지는 변수 속 왼발을 다쳤다. 당시만 하더라도 찰과상 정도로 알려졌다.

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하지만 그 상태가 심각했다. 우상혁은 "발등 인대가 파열됐다. 걷지 못할 정도로 발이 엄청나게 부었다. 병원에서 한두달 정도 깁스를 해야한다고 했다. 하지만 다 낫지 않은 상황에서 무리하게 훈련을 하면서 부상이 악화됐다"고 털어놨다.

더 큰 문제는 몸이 아닌 마음이었다. 우상혁은 "내가 안좋은 기억을 잘 잊는 편이라 생각했는데, 이번엔 달랐다. 그때부터 바가 높아 보이고, 자신감이 떨어지기 시작했다. 바를 넘는 것에 대해 거부 반응이 일어났다"고 했다. 트라우마였다. 그토록 뛰는 것을 좋아하는 우상혁에게는 견딜 수 없는 일이었다.

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역설적으로 두 대회에서 꼴찌를 한 것은 그에게 큰 힘이 됐다. 우상혁은 "그 전까지는 뛰는 것 자체에 두려움이 있었지만, 꼴찌를 하며 극복해냈다"고 웃었다.

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자신감을 찾은 우상혁은 씩씩하게 아시안게임 무대에 올랐다. '그냥 오늘 한 번 미쳐보자', '내가 이 경기장에서 발목을 다치더라도 후회 없이 뛰자'라는 생각으로 소리를 지르다보니 목이 쉴 정도였다. 우상혁은 값진 결실을 맺었다. 그는 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ22를 넘으며 동메달을 목에 걸었다. 은메달을 수확한 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이어 3대회 연속 메달 획득의 기쁨을 맛봤다.

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우상혁에게는 저조한 기록일 수도, 아쉬운 동메달일수도 있지만, 힘든 과정을 이겨내고 거둔 성적이기에 특별했다. 그는 "2m22는 트라우마를 극복한 높이"라고 했다. 다만 아쉬움은 어쩔 수 없었다. 우상혁은 "참가 선수들이 다 비등비등한 경기였다. 한 달만 (회복할 시간이) 더 있었다면 하는 부분이 제일 아쉽다"고 했다.

이번 대회를 마무리한 우상혁은 "아무래도 LA 올림픽까지 도전하라는 메시지인 것 같다"고 했다. 그래서 대회가 끝나자마자 곧바로 훈련을 재개할 생각이다. 우상혁은 "리셋됐기에 쉬는 건 없다고 생각하고 운동하려고 한다"며 "(부상 이슈를 메달로) 극복했으니, 재밌게 더 운동해야 한다. 노는 것보다 운동이 더 재밌다"며 웃었다. 우상혁의 시계가 다시 빨라진다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com