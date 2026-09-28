[오피셜]기적이 일어났다! 실격 됐던 남자 400m 계주, 극적으로 결선행 '실격 판정에 대한 항소 인용'...극적인 행운 앞세워 역대 최고 성적 도전![나고야 현장]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]기적이 일어났다.

대한민국 남자 400m 계주 대표팀이 극적으로 결선에 진출한다. 실격 판정에 대한 항소가 인용됐다. 하경수 육상 남자 단거리 대표팀 감독은 "판정 직후 우리가 가진 영상을 모두 제출하면서 실격 대상이 아니라고 즉시 항소했고, 주최 측은 우리의 주장을 받아들였다"며 "우리는 내일 결선에 진출하게 됐다"고 전했다.

김시온(국군체육부대), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)으로 구성된 대표팀은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 예선 2조에서 38초63의 기록으로 4위에 올랐다. 하지만 실격으로 인정되며 결선에 오르지 못했다.

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한국은 오만, 홍콩, 일본, 태국, 싱가포르와 함께 레이스를 치렀다. 3번 레인에 자리했다. 스타트가 좋은 김시온이 1번 주자로 나섰다. 2번으로 조엘진이 나섰지만 김시온과 바통을 이어받는 과정에서 실수를 범했다. 최하위로 추락했지만, 3번 주자 이재성이 추격에 나섰다. 마지막 주자로 나선 비웨사가 역주를 펼쳤다. 4번째로 피니시 라인을 통과했다.

당초만 하더라도 기록으로 결선행이 이루어지는 듯 했다. 한국은 이번 대회 남자 400m 계주에 나선 팀 중 기록상 7위였다. 하지만 갑자기 실격으로 판정이 바뀌었다. 대회 공식 사이트에 실격으로 적혀졌다.

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하지만 선수들은 결선에 진출했다고 믿고 있었다. 믹스트존에서 "결선에서는 실수 없이 최선을 다하겠다"는 각오까지 전했다.

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비공식으로 적혀 있던 400m 계주 대표팀의 실격 판정은 이내 오피셜로 바뀌었다. 예선 탈락이 확정된 순간이었다. 육상 계주 대표팀 하경수 감독은 "심판은 1번 주자 김시온에서 2번 주자 나마디 조엘진으로 이어질 때 배턴 터치 구간을 넘어갔다고 판정 내렸다"고 설명했다.

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한국 대표팀은 이번 대회에서 메달권 입상을 기대했다. 대표팀은 비웨사와 조엘진의 폭발적인 성장세에 기대를 걸었다. 두 선수는 최근 남자 100ｍ에서 10초13의 한국 역대 2위 타이기록을 나란히 세우는 등 물오른 기량을 보였다.

이번 대회에서도 100m 결선에 나서 조엘진은 10초17의 기록으로 4위에 올랐다. 3위 말함 알발루시(10초11·오만)에 불과 0.06초 뒤진 기록이었다. 함께 결선에 출전한 비웨사는 10초19로 5위에 올랐다.

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근육 경련을 느낀 조엘진이 육상 200m 예선에서 중도 포기를 한 이유도 400m 계주 때문이었다. 한국은 1986년 서울 대회와 2022년 항저우 대회에서 이 종목 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회에서 역대 최고 성적에 도전했지만, 통한의 실수에 울었다.

하 감독은 "우리는 이 판정을 받아들일 수 없어서 항소했다"고 밝혔다. 당초만 하더라도 인용될 가능성은 높지 않았다. 하 감독은 "심판진은 배턴 터치 구간을 넘어갔다고 판정내렸는데 우리가 봤을 땐 아니었다"며 "우리는 실격 대상이 아니라는 확신을 갖고 있었지만, 올림픽, 아시안게임 등 국제종합대회에서 항소 신청이 뒤집어진 사례가 많이 나오지 않은 만큼 구제받을 수 있을 것이란 희망이 크지 않았는데 좋은 결과가 나와 다행"이라고 말했다.

결선은 28일 밤 같은 장소에서 펼쳐진다. 한국은 싱가포르, 스리랑카, 오만, 중국, 일본, 대만, 태국, 사우디아라비아와 경쟁한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com