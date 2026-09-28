경악! 하승진보다 큰 '223cm' 中 괴물 센터 뛰고도 한국에 완패, 중국 농구 본격 범인 찾기 돌입..."슛 3개 못 넣은 선수 문제"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]중국 농구의 본격적인 범인 찾기가 시작됐다.

중국의 넷이즈는 27일(한국시각) '중국 여자 농구 대표팀의 최대 낙하산 선수가 드러났다'고 보도했다.

중국 여자 농구 대표팀은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 준결승전에서 한국에 80대85로 패배했다.

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충격적인 패배였다. 중국은 2m23의 괴물 센터 장쯔위를 보유하며, 한국에 가장 까다로운 적수로 여겨졌다. NBA에서 뛰었던 한국 농구 센터 하승진의 키를 뛰어넘었다. 아시아 최고 전력의 중국을 상대로 한국이 결과를 낼 수 있을지에 대한 우려가 컸다. 중국은 더욱이 한국을 상대로 2019년 11월 이후 7년째 승리를 거두고 있었기에 흐름 또한 중국의 편이었다.

하지만 결과적으로 중국의 만리장성은 무너지고 말았다. 리바운드에서 우세를 점했지만, 외곽포가 꽁꽁 묶였다. 중국은 경기 내내 단 하나의 3점슛도 림을 가르지 못하며 고개를 숙였다. 반면 한국은 장쯔위가 자리한 골밑을 빠른 트랜지션으로 뚫어내며 경기를 주도했고, 외곽포까지 터지며 승리를 챙겼다. 중국은 여자 농구 대표팀의 탈락으로 52년 만에 남녀 농구 모두 결승에 오로지 못하는 굴욕을 맛봤다.

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준결승전 패배 후부터 중국 여자 대표팀의 문제점에 대한 지적이 쏟아졌다. 장쯔위는 비판을 면했다. 11개의 슛을 던져 10개를 림에 꽂아 넣는 경이로운 효율로 22점 7리바운드를 기록했다. 오히려 장쯔위가 16분 정도만을 소화한 것에 대한 비판이 쏟아졌다. 공루밍 감독은 "골밑 우위가 뚜렷해 템포를 늦추고 안팎을 오가는 인사이드-아웃 플레이를 펼치려 했다. 하지만 공이 골밑으로 들어가면 밖으로 빠져나오지 못했다. 상대의 강한 앞선 압박 탓에 첫 번째와 두 번째 패스 속도가 모두 현저히 느렸다"며 경기 패배 원인을 설명했으나, 비판은 여전했다.

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계속된 비판 속에서 문제의 원인으로 지목된 선수는 다름 아닌 자사이치였다. 넷이즈는 '자사이치는 막판에 명단에 합류한 선수로 한국을 상대로 13분 동안 출전해 슈팅 3개를 모두 실패하고, 자유투 1득점에 그쳤다. 동메달 결정전에서도 한 번의 슛도 성공시키지 못했다. 이번 아시안게임 5경기에서 총 7득점에 그쳤다. 특혜을 받고 있다는 팬들의 의견도 당연하다. 대표팀 명단에 다시는 오를 자격이 없다는 의견이 지배적이다'고 했다.

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다만 자사이치만의 문제라고 보기는 어렵다. 자사이치 외에도 가드진의 득점 부진, 명확한 경기 계획의 부족함이 이미 한국전에서 여실히 드러났던 중국이다. 아시아 농구 최강의 굴욕일 수밖에 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com