韓 배드민턴 대형 사고! 16년 만에 메달 확보 성공, '세계 46위' 유태빈의 대반란...日 에이스까지 솔직 고백 "막을 수가 없었다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]세계 랭킹 46위 유태빈의 깜짝 선전, 이제 메달까지 확보했다. 상대했던 일본의 에이스도 실력을 인정했다.

유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 8강전에서 일본의 나라오카 고다이에 2대1(12-21, 21-5, 21-11) 역전승을 거뒀다.

깜짝 성과다. 유태빈은 자신보다 높은 세계 랭킹의 강자들을 꺾으며 대회를 뒤흔들고 있다. 32강에서 세계랭킹 11위이자, 대만의 레전드인 린춘이를 만났다. 지난 3월 전영 오픈에서 대만 선수 최초로 남자 단식 우승을 거머쥐었다. 순위만을 고려하면 유태빈의 탈락이 유력했던 상황, 하지만 코트 위에서 이변을 썼다. 1게임에서 21대10으로 승리한데 이어, 2게임마저 21대12로 가져가며 게임스코어 2대0 완승을 거뒀다.

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16강도 파란이었다. 중국의 에이스 스위치를 꺾었다. 무려 103주간 세계 랭킹 1위를 지켰던 중국의 강자 스위치를 제압했다. 유태빈은 1게임에서 막판 놀라운 상승세를 보이며 21-17로 가져갔다. 2게임은 명승부였다. 11-17에서 20-20 듀스를 만들었다. 이후 23-23까지 갔다. 회심의 스매시로 24-23까지 앞서 갔고, 마지막 한점을 더하며 무려 2대0으로 제압했다.

8강 상대도 앞선 경쟁자들에 비해 밀리지 않았다. 일본의 에이스이자, 세계 랭킹 7위를 자랑하는 나라오카 고다이와 승부를 겨뤘다. 팽팽한 흐름이 시작부터 이어졌다. 일진일퇴의 공방 속에서 유태빈은 1게임을 12-21로 내줬다.

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끝나는 듯 보였던 유태빈의 상승세는 다시 2게임에서 시작됐다. 먼저 실점을 내주며 출발했지만, 유태빈의 폭풍 공격이 이어졌다. 상대를 1점에 묶어 놓고 내리 8점을 따내는 막강한 경기력을 선보였다. 11-4로 인터벌에 들어간 유태빈은 상대를 5점에 둔채 12점부터 21점까지 내리 득점에 쏟아냈다. 21-5 대승, 톱랭커를 상대한다는 생각이 들지 않을 정도의 실력을 뽐냈다.

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3세트도 상황은 다르지 않았다. 시작부터 5-1까지 스코어를 벌린 유태빈은 살짝 추격을 허용했지만, 8-3, 다섯점차까지 앞서갔다. 멈추지 않았다. 상대를 3점으로 묶어두고 연속 득점에 성공했다. 인터벌 이후에도 흐름을 유지한 유태빈은 21-11, 큰 격차로 나라오카를 제압했다.

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이번 승리로 4강에 진출한 유태빈은 생애 첫 아시안게임에서 일단 동메달 확보에 성공했다. 그간 메달 불모지였던 남자 단식에서는 2010년 광저우 대회 박성환의 동메달 이후 무려 16년 만에 얻은 메달이다.

상대인 나라오카도 유태빈의 기량을 인정했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "상대가 강하더라"라며 유태빈의 실력을 인정했다. 나라오카는 "경기 초반에는 느긋한 분위기라, 이대로 가면 괜찮겠다고 생각했는데, 2게임부터 엄청 빨라지더라. 사전에 영상으로 봤긴 했지만, 오늘은 정말 빨라서 막을 수가 없었다"고 칭찬했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com