'이건 정말 너무하잖아' 중국, 또 중국, 또또 중국! '창던지기 괴물' 中 18세 소녀 등장, 日 베테랑 엉엉 울었다..."승부 자체가 안 돼"

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[스포츠조선 이현석 기자]말도 안 되는 경쟁자의 등장에 일본 선수는 눈물을 흘렸다.

일본의 지지통신은 27일 '기타구치가 분한 마음에 눈물을 흘렸다'고 보도했다.

27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 창던지기 결선, 모두의 시선을 사로잡은 인물이 있었다. 주인공은 중국의 18세 창던지기 유망주 옌쯔이였다.

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올해 창던지기에서 가장 뜨거운 선수다. 지난 5월 샤먼 다이아몬드리그에서 71m74를 던져 아시아 기록과 20세 이하(U-20) 세계기록을 동시에 갈아치운 옌쯔이는 체코의 바르보라 슈포타코바가 보유한 세계기록 72m28에 근접하고 있는 초대형 유망주다.

국제 무대에서 이미 경쟁력을 입증했다. 오슬로와 파리, 모나코 다이아몬드리그에서도 연달아 최고의 자리를 차지한 옌쯔이는 다이아몬드리그 파이널까지 우승하며 아시안게임을 앞두고 절정의 기량을 과시했다.

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당초 몸 상태에 대한 우려가 있기도 했다. 지난 13일 헝가리 부다페스트에서 참가한 세계육상 얼티밋 챔피언십에 참가했던 옌쯔이는 당시 오른발 부상으로 2차 시기 경기를 포기하며, 일본의 기타구치 하루카에게 금메달을 내줬다.

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하지만 우려와 다르게 옌쯔이의 기량은 이번 아시안게임에서도 절정이었다. 옌쯔이는 첫 번째 시도 만에 70m46, 압도적인 1위 기록을 선보였다. 뒤이어 시도한 파리 올림픽 금메달리스트 기타구치 하루카와 다케모토 사에 등이 도전했지만, 63m의 벽도 넘지 못했다. 옌쯔이는 금메달을 목에 걸며 생애 첫 아시안게임 메달을 획득했다. 이날 경기를 중계한 일본 해설에서는 "해설할 말이 없다. 정말 대단하다"라고 옌쯔이의 경기력에 경의를 표했다.

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경쟁자였던 기타구치는 상대조차 되지 못했다는 사실에 고개를 떨구고 눈물을 흘렸다. 지지통신은 '기타구치는 마지막 6차 시도에서 62m70을 기록했으나, 라이벌과는 큰 격차가 나자 어깨를 축 늘어뜨렸다'고 전했다. 기타구치는 "전혀 승부가 되지 않아 분하다"며 "분명히 70m를 던질 수 있는 실력은 있다. 내년에도 다시 도전하고 싶다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com