'대충격' 일본 또 최악의 변명! 韓 펜싱에 14점 차 대패하고 "엄청 억울하다"...한국 금메달에 부러움도 폭발 "아시아 1위 원해"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 펜싱에 무릎 꿇은 일본 펜싱, 승부에 만족하지 못하는 말까지 남겼다.

전하영(서울시청·세계 11위), 최세빈(대전시청·세계 14위), 서지연(세계 34위), 김정미(세계 28위·이상 안산시청)로 이뤄진 대한민국 여자 사브르대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 펼쳐진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단체전 결승에서 일본을 45대31로 완파하고, 금메달을 목에 걸었다.

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한국은 2002년 부산 대회에서 처음 아시안게임 사브르가 정식 종목으로 채택된 후 중국(3개)과 함께 사브르 단체전에서 가장 많은 우승을 차지한 국가가 됐다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 다시 쟁취하는 금메달이기도 하다.

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16강을 부전승으로 통과한 한국은 8강에서 홍콩을 45대28으로 물리쳤고, 준결승에서 중국에 45대29로 압승한 후 결승에 올랐다. 결승에서도 압도적인 흐름이 이어졌다. 최세빈을 시작으로 전하영과 서지연이 번갈아 나섰다. 7바우트 도중에는 서지연이 무릎 통증을 호소해 김정미가 긴급하게 나서기도 했다. 한국은 9바우트를 40-25, 15점 격차를 유지한 채 맞이했다. 전하영이 5점을 추가해 45-31로 경기를 마쳤다.

일본은 아시안게임 여자 사브르 단체전 첫 금메달 도전이 좌절되며 실망감이 가득했다. 경기 후 일본의 에이스도 억울한 마음을 가장 먼저 표했다. 여자 사브르 개인전 금메달리스트인 에무라 미사키는 "엄청 억울하다"라며 첫 심경을 밝혔다. 아시아 1위에 대한 의지도 다졌다. 에무라는 "정확도가 아직 따라가지 못하고 있다. 제대로 공략해서 우리가 아시아에서 1위가 되고 싶다"고 했다. 가네코 유이나는 "생각대로 점수를 따내지 못했다"며 눈물을 흘리기도 했다.

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일본의 지지통신은 '일본 펜싱의 메달 행진을 마무리한 12번째 메달에서도 여자 사브르 단체전 선수들의 얼굴에는 미소가 없었다'며 '결승전에서 강호 한국에 완패하며 은메달에 그쳤다. 첫 번째 주자인 에무라가 리드를 빼앗기며 점차 격차가 벌어지는 전개였다. 적극적으로 공격을 펼칠 계획이었으나, 카운터로 실점을 하거나 오히려 속공을 허용하는 등 압도당했다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com