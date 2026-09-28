"실수→결선行→실격→항소→인용" 1%로 안된 희망, 한국 육상 날벼락! 기적이 일어났다…판정 뒤집힌 400m 계주, '메달 도전' 꿈 극적 회생

400m 계주 실격 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승에서 실격 판정을 받은 대한민국 대표팀 김시온, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 트랙을 나서고 있다. 2026.9.27

역주하는 김시온 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승전.김시온이 역주하고 있다. 2026.9.27

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[스포츠조선 김성원 기자]드라마같은 극적인 대반전이다.

대한민국 남자 400m 계주 대표팀이 천신만고 끝에 결선에 진출했다. 가능성이 1%도 안되는 실낱 희망인 항소가 인용됐다. 하경수 육상 남자 단거리 대표팀 감독은 28일 "판정 직후 우리가 가진 영상을 모두 제출하면서 실격 대상이 아니라고 즉시 항소했고, 주최 측은 우리의 주장을 받아들였다. 우리는 내일 결선에 진출하게 됐다"고 밝혔다.

지옥과 천당을 오갔다. 김시온(국군체육부대), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 대표팀은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 예선 2조에서 39초33의 기록으로 일본(38초71), 태국(38초89), 오만(38초99)에 이어 조 4위를 기록했다.

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아쉬움이 큰 레이스였다. 한국은 스타트가 좋은 김시온이 1번 주자로 나섰다. 그러나 2번 조엘진과 바통을 이어받는 과정에서 실수가 나왔다. 최하위로 추락했지만, 3번 주자 이재성이 추격에 나섰다. 마지막 주자인 앵커 비웨사가 역주를 펼쳤다. 간신히 4위로 피니시 라인을 통과했다.

400m 계주 실격 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승에서 실격 판정을 받은 대한민국 대표팀 김시온, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 트랙을 나서고 있다. 2026.9.27

400m 계주 실격 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승에서 실격 판정을 받은 대한민국 대표팀 나마디 조엘진, 이재성이 트랙을 나서고 있다. 2026.9.27

기록상으로 전체 12개 출전 팀 중 7위에 올라 8개팀이 진출하는 결선 무대를 밟는 듯했다. 선수들도 결선에 진출했다고 믿었다. 믹스트존에서 "결선에서는 실수 없이 최선을 다하겠다"는 각오까지 전했다.

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하지만 갑자기 실격처리 됐다. 김시온에서 조엘진으로 이어질 때 바통 터치 구간을 넘었다는 판정이었다. 메달권 입상을 기대한 한국으로선 날벼락이었다.

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육상대표팀은 즉각 항소했다. 사실 인용될 가능성은 높지 않았다. 희박한 확률이 현실이 됐다. 하 감독은 "심판진은 바통 터치 구간을 넘어갔다고 판정내렸는데 우리가 봤을 땐 아니었다"며 "우리는 실격 대상이 아니라는 확신을 갖고 있었지만, 올림픽, 아시안게임 등 국제종합대회에서 항소 신청이 뒤집어진 사례가 많이 나오지 않은 만큼 구제받을 수 있을 것이란 희망이 크지 않았는데 좋은 결과가 나와 다행"이라고 말했다.

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한국은 1986년 서울 대회와 2022년 항저우 대회에서 이 종목 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회에서 역대 최고 성적에 도전한다.

해피엔딩을 위해선 28일 열린 결선에서 만회해야 한다. 한국은 싱가포르, 스리랑카, 오만, 중국, 일본, 대만, 태국, 사우디아라비아와 경쟁한다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com