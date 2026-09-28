북한 충격! '한-중-일 상대도 안된다' 北 장미란 도대체 몇 명인가, 금메달 6개 싹쓸이 세계 최강

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]북한 역도가 대단한 성과를 내고 있다.

AFP는 26일(한국시각) '북한 역도 대표단이 2028년 LA 올림픽을 통해 12년 만에 올림픽 무대에 화려하게 복귀하며 막강한 집단적 저력을 과시할 채비를 마쳤다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임의 흐름이 지표라면, 이들은 미국 무대에서 '금메달 싹쓸이'를 예고하고 있다'고 보도했다.

이어 '베일에 싸인 이 국가는 2023년 항저우 아시안게임에서 코로나19로 인한 자발적 격리 기간을 깨고 복귀한 이래, 6개의 세계 신기록을 갈아치우며 세계 역도계의 지배자로 군림해 왔다. 당시 이들이 휩쓴 금메달만 해도 6개에 달한다. 이번 주 일본에서 열리고 있는 아시안게임에서도 북한의 남녀 역도 강호들은 불과 6개 세부 종목 만에 금메달 4개와 은메달 2개를 쓸어 담았다'며 북한 역도의 성적을 주목했다.

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27일까지의 기록으로 보면 북한은 금메달 6개, 은메달 2개, 동메달 1개로 역도에서 압도적인 성과를 내고 있다. 모든 종목에서 아시아 최강 수준인 중국이 금메달 3개, 은메달 2개뿐이다. 한국이나 일본은 경쟁 상대도 아니다. 일본은 은메달 1개를 가져왔지만 한국은 메달조차 없다.

AFP는 '7일간의 역도 일정 중 절반도 지나지 않은 금요일 밤까지, 이들은 이미 7개의 세계 신기록을 경신한 상태였다. 여자 49kg급에 출전한 리성금은 금메달과 함께 3개의 세계 신기록을 작성하며 메달 행진의 포문을 열었다. 이어 금요일에는 오광옥이 여자 57kg급 정상에 오르는 과정에서 3개의 세계 신기록을 추가로 작성했다'고 언급했다.

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오광옥은 "2028년 올림픽이 나의 목표다. LA에서 반드시 금메달을 따기 위해 최선을 다할 것이다. 세계 신기록만으로는 충분하지 않다"고 포부를 밝혔다.

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역도에서 북한의 수준은 이미 세계 최강급이다. AFP는 '2024년 세계선수권대회에서 북한은 모든 체급을 통틀어 무려 45개의 메달을 휩쓰는 압도적인 저력을 과시했다. 이 중 26개가 금메달이었으며, 2위를 차지한 중국(14개)을 멀찍이 따돌렸다. 식량난을 겪고 있는 극빈국이라는 점을 고려할 때 이는 매우 놀라운 기록이 아닐 수 없다'며 놀라움을 표했다.

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북한 전문가 셰레이스 레디는 평양의 체육 당국이 한정된 자원을 매우 과학적인 방식으로 집중시키고 있다고 덧붙였다. "승패가 타고난 천재성이나 영감에 좌우되는 종목을 쫓기보다는, 북한 체육 당국은 힘과 기술처럼 통제 가능한 요소에 의존하는 종목에 제한된 자원을 쏟아붓고 있다. 식량난이 널리 알려진 현실에도 불구하고, 북한 정권은 성공 확률이 가장 높다고 판단하는 스포츠에 한정된 자원을 전략적으로 배분하고 있다"고 설명했다.