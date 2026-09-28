"금6→금1" 황금막내 김영범 '금1'이 남긴 숙제...韓수영 황금세대 이대론 안된다! '박태환 스승' 볼 감독 영입한 中→장잔숴의 7관왕 폭풍성장, 원팀X시스템 혁신없인 올림픽金 없다[아이치-나고야AG]

사진출처=김영범 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]한국 경영대표팀이 아이치-나고야아시안게임 닷새간의 경영 일정(20~25일)을 마치고 지난 26일 귀국했다.

한국은 이번 대회 금메달 1개, 은메달 6개, 동메달 13개 총 20개의 메달을 획득했다. 수영 종목에서 중국(금30, 은13, 동11), 일본(금7, 은 15, 동15), 홍콩(금2, 은3, 동1)에 이어 종합 4위를 기록했다. 3년 전 황금세대의 약진을 전세계에 알린 항저우 대회에선 금6, 은6, 동10, 총 메달수 22개로 역대 최고의 성적을 거뒀다. 중국(금28, 은21, 동9)에 이어 2위, 수영강국 일본(금5, 은10, 동15)보다 앞섰었다.

이번 대회 중국, 일본의 금메달이 각 2개, 홍콩이 1개 늘어났고, 한국은 5개의 금메달이 줄었다. 3관왕에 올랐던 김우민이 어깨 부상으로 자유형 400, 800m 등 주종목에 나서지 못했고, '자유형 200m 디펜딩챔프' 황선우가 '중국 신성' 장잔숴에게 아시아신기록과 금메달을 내줬다. 항저우에서 사상 첫 금메달 기적을 쓴 남자계영 800m도 기록이 5초나 뒷걸음질치며 동메달에 만족해야 했다. '초신성' 김영범의 자유형 50m 금메달이 이번 대회 대한민국 경영의 유일한 금메달이다.

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김영범 은, 황선우 동

김영범 금메달 사나이

단순히 금메달 개수의 문제가 아니다. 총 메달수로 보면 항저우에 비해 단 2개 줄었다. 문제는 메달의 순도와 분위기다. 항저우 때는 '잘하는 애 옆에 잘하는 애' '(황선우처럼) 우리도 할 수 있다' 으?X으?X하는 기세가 있었다. 은메달을 기대한 종목에서 금메달, 4위를 기대한 종목에서 동메달이 나왔다. 이번 대회엔 '0.04초 차 은메달',' 0.01초 차 4위' 한끗차 '삐끗'이 많았다.

기본기 보완에 대한 지적도 나온다. '초신성' 김영범(47초65)이 판잔러(47초61)에게 0.04초 차로 막판 역전 금메달을 내준 자유형 100m 터치미스는 뼈아팠다. 스스로도 "막판에 아마추어임이 들통났다"고 했다. '수영 레전드' 박태환 SBS해설위원은 중계 중 "값진 은메달이지만 근소한 터치 미스였다. 2관왕 기회였다. 50, 100m는 최단거리 종목이라 타이밍을 맞추기 어렵지만 그걸 맞춰내는 게 국가대표다. 그런 실수를 최소화해야 한다. 앞으로 밀고 들어가는 부분, 스타트, 턴 등 기본기를 보완하면 내년 세계선수권, LA올림픽에서 더 큰 활약을 펼칠 수 있을 것"이라고 했다.

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1m98의 키, 윙스팬 2m16의 '괴물 피지컬' 김영범을 어떻게 활용하고 키워낼지도 한국 수영의 당면한 숙제다. 자유형 50m '아시아신기록' 금메달에 기뻐만 할 때가 아니다. 황금세대 막내의 쾌거는 희망이지만 자유형 50m 21초66은 올림픽, 세계 무대에서 경쟁력이 없다. 파리올림픽 결선 8위 기록이 21초64다. 결국 목표는 올림픽이다. 김영범은 자유형 50, 100m뿐 아니라 다관왕의 가능성이 충분한 선수다. 자유형 200m에서 1분46초대 기록을 보유하고, 세계선수권 계영 800m 영자로 나섰던 이 선수를 정작 아시안게임에선 쓰지도 못했다. 단발성 선발전이 아닌 국내외 주요 대회 기록을 합산, 반영하는 등 단체전 지속가능한 영자 선발 시스템에 대한 재고도 필요하다.

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김영범 금빛 환호

장잔숴, 박태환 기록 넘어 대회 7관왕

'19세 신성' 장잔숴의 폭풍 성장 뒤엔 중국 수영의 달라진 시스템이 있다. 2024년 파리올림픽 자유형 400m서 3분46초대 기록으로 예선탈락한 이 선수가 2년 만인 이번 대회 자유형 400m에서 3분41초28, 역대 세계 5위 기록을 찍었다. 100~1500m 자유형 전종목에 출전해 7관왕에 올랐다. 자유형 100m만 4위일 뿐 황선우, 김우민의 주종목에서 금메달을 다 가져갔다. 계영 800m에선 전세계 역대 최고 구간기록 1분42초92를 찍었다.

장잔숴와 악수하는 황선우

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결국은 황금세대를 받쳐줄 지도자와 지원 시스템이다. 중국 대표팀은 파리올림픽 후인 지난해 1월 호주대표팀에서 은퇴한 '박태환 스승' 마이클 볼 감독을 기술고문으로 영입했다. 볼 감독은 베이징과 상하이 센터를 오가며 중국 대표팀의 훈련 시스템과 스포츠과학, 경기 준비 방식 등을 개선했다. 초엘리트 수영선수 13명을 지도했고, 박태환, 스테파니 라이스, 엠마 맥키언 등 올림픽 챔피언을 지도한 노하우가 중국 수영에 이식됐다. 이후 장잔숴의 기록도 급상승했다. 박태환 역시 100~1500m 아시안게임 금메달을 모두 따낸 전천후 선수였다. 하루 1만m 토할 듯 미친 훈련양을 소화했다. 중장거리 선수에게 단거리 훈련은 쉽지만 단거리 선수에게 중장거리 훈련양은 힘들다. 박태환이 400m를 주종목으로 하면서도 장거리 훈련을 놓지 않았던 이유이자 어린 장잔숴가 전종목을 뛰는 이유다. 황선우, 김우민 '황금 투톱'과 함께 무한한 가능성을 지닌 김영범을 월드클래스로 키워 향후 10년을 이어갈 장기계획을 수립해야 한다. 장잔숴 못지 않은 재능과 피지컬, 젊음을 지닌 '스무살' 김영범을 50m, 100 m 단거리에 가두는 것은 대한민국 수영의 크나큰 손실이다. 또 첫 아시안게임에서 깜짝 '한신' 은메달을 목에 건 자유형 800m 김준우, 평영 200m 박시은, '멀티 동메달' 배영 김승원 등 '황금세대 막내즈'를 위한 지원 계획도 나와야 한다.

김승원, 여자 배영 100m 동메달 획득

박시은 깜짝 은메달 두팔 번쩍

은메달 든 김준우

항저우아시안게임 이후 한국 수영은 메이저 무대에서 고전중이다. 파리올림픽에 이어 아이치-나고야아시안게임서도 '하향세'다. 2년 후 LA올림픽서도 중국의 약진, 장잔숴 돌풍은 이어질 것이다. 한국 수영에 처음 등장한 이 황금세대를 어떻게 지키고, 어떻게 키울지는 '어른'의 몫이다. 월드클래스에 걸맞은 외국인 지도자 영입 등 코칭과 투자, 훈련 지원의 전반적 시스템과 근본적 구조에 대한 고민을 원점부터 다시 시작할 때다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.