'한국전 충격의 도가니' 하승진보다 큰 223cm 중국 괴물 분노의 성장 약속 "민첩 훈련 노력, 발전할 부분 많다"...中 특별 보완책 준비

사진=FIBA

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[스포츠조선 김대식 기자]중국 괴물 센터 장쯔이는 한국전 패배 후 더 발전을 다짐했다.

박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 지난 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85대80으로 꺾었다. 한국은 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다.

한국은 여자 농구까지 금메달을 차지하며 환호하고 있지만 중국은 충격에 빠졌다. 사실 중국은 우승 후보 0순위였다. 제어가 불가능한 존재가 있기 때문이다. 2007년생 장쯔위는 아직 20살도 안된 선수지만 국제농구연맹(FIBA)에 올라온 프로필 기준으로 키가 무려 2m23이다. 중국 현지에서는 장쯔위의 키가 2m28에 육박한다는 이야기가 있을 정도. 심지어 한국은 2019년 11월 도쿄올림픽 예선 이후 7년째 중국을 넘지 못하고 있었기에 이번 준결승에서 대부분 중국의 승리를 점쳤다.

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하지만 한국 선수들은 아시아를 놀라게 만들었다. 중국은 이날 3점슛을 단 하나도 성공시키지 못했다. 한국은 막을 수 없는 장쯔위의 높이를 제어하는데 집중하지 않았다. 에너지 넘치는 압박 수비와 빠른 로테이션으로 중국의 외곽을 적극적으로 수비했다. 한국은 중국의 턴오버를 18개나 유도했다.

장쯔위의 약점도 제대로 공략했다. 장쯔위는 높이에서는 압도적이지만 속도에서는 최약체다. 한국이 빠르게 공격으로 넘어가면 장쯔위는 중국의 약점이 된다. 거구의 체격으로 인해서 민첩함도 떨어진다. 높이에서는 괴물이지만 외곽, 전환 수비에서는 약점을 드러냈다. 한국은 그 지점을 잘 공략했다.

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중국 매체 소후닷컴이 보도한 바에 따르면 장쯔위는 "민첩성 훈련에 더 큰 노력을 기울일 것이며, 저를 끊임없이 강하게 만들어 주기 위해 애써 주신 모든 분들께 감사드린다. 저 자신도 계속해서 발전시켜야 할 부분이 아직 많다"며 한국전 패배 후 발전하겠다는 의지를 다진 것으로 알려졌다.

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AP연합뉴스

궁루밍 중국 여자 농구 감독 또한 장쯔위의 단점 보완책을 마련하겠다는 입장이다. 소후닷컴은 '공 감독은 장쯔위의 장점과 단점을 매우 잘 파악하고 있으며, 팀이 전술 배합에서 항상 그녀의 골밑 우위를 가장 잘 살릴 수 있는 기회를 우선적으로 선택했다고 밝혔다. 하지만 동시에 빠른 공수 전환 과정에서 나타나는 그녀의 명백한 단점도 회피하지 않았으며, 현 단계에서는 경기 중 이에 대한 보완책을 마련해야 한다고 덧붙였다. 귀국 후 장쯔위가 전환 속도, 골밑 자리 잡기, 강한 몸싸움 적응 등 여러 능력을 집중적으로 다듬고, 수비 복귀 및 커버 범위 등의 부족한 점을 보완할 수 있을 것이라고 직언했다'고 전했다.