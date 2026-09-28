"전 원인 불명 '기쿠치병'을 앓고 있습니다" 눈물 주르륵, 불굴의 의지로 따낸 감격의 金메달, "이번 대회 끝으로 은퇴할 생각도…"[아시안게임]

출처=일본육상경기연맹 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]원인 불명의 질환을 이겨내고 아시안게임 금메달을 목에 건 일본 육상 스타의 스토리가 큰 울림을 던지고 있다.

후쿠베 마코는 지난 27일 일본 팔로마 미즈호 스타디움에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 100m 허들 결승전에서 12초74의 기록으로 금메달을 차지하며 감격의 눈물을 쏟았다. 나카지마 히토미가 12초78로 은메달을 획득하며 일본이 종목 1, 2위를 석권했다.

일본 매체 '디 앤서' 보도에 따르면, 후쿠베는 경기 후 믹스트존 인터뷰에서 "솔직히 이번 아시안게임을 끝으로 은퇴할 생각도 했었다"라고 털어놨다.

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후쿠베는 지난 2024년 12월 '기쿠치병(아급성 괴사상 림프절염' 진단을 받았다고 고백한 바 있다. 기쿠치병은 원인 불명의 질환으로, 반복적인 발열과 경부 림프절의 양성 염증이 특징이다. 발열은 선수들의 면역력을 떨어뜨려, 컨디션 조절이 어렵다. 기적적인 치료법은 없다. 열이 나면 휴식을 취하면서 약을 복용하는 것 외에는 방법이 없다.

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후쿠베는 당시 "처음 증상이 나타난 건 (2024년)10월15일이었다. 목 림프절 부위를 만지기만 해도 아프고 베개에 닿기만 해도 극심한 통증이 느껴졌다. 처음엔 잠을 잘못 잤거나 웨이트 트레이닝 후 근육통인가 싶었다. 그런데 림프절이 부어있고, 열도 나기 시작했다. 진통제와 항생제를 복용해도 통증은 사라지지 않았다. (11월8일 이후)지옥같은 날들이 시작됐다. 하루에 두 번씩 열이 39.5도 이상 오르고, 난생 처음 심한 오한도 겪었다. 기쿠치병이 짧으면 몇 주, 길면 몇 년 단위로 반복된다고 들어서 '도대체 하필 나야!!' 싶어 억울하고 무서워서 거의 매일 밤 눈물을 쏟았다"라고 했다.

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후쿠베는 "어두운 터널 속에서도 높은 목표를 향해 나아가면서, 힘든 상황을 계속해서 기쿠치병 탓으로 돌리는 제 모습에 괴로움을 느끼기도 했다"라고 속마음을 전했다. 이어 "선수 생활의 유종의 미를 거두는 마음으로 잘 달린다면, 결과는 자연스럽게 따라올 것이라 생각했다. 그동안 쌓아온 승부욕을 온전히 발휘하며 (선수 생활을)마무리하고 싶었다"라고 말했다.

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그는 "기쿠치병은 정말 힘든 병이다. 나는 몸 상태가 좋지 않으면 쉴 수 있는 여건이라도 되지만, 직장인이나 학생 중에는 그러지 못하는 분들도 많다. 하룻밤 자고 나면 낫는 병도 아니고, 항상 고열이나 감기 같은 증상만 나타나는 것도 아니다. 기쿠치병에 대한 인식이 부족하면 게으른 사람으로 오해를 받아 힘든 상황에 처할 수 있다. 내가 성공을 거둠으로써 병에 대한 인식을 높이고, 기쿠치병을 앓는 단 한 사람이라도 삶을 조금 더 편하게 살아갈 수 있는 세상을 만드는 데 도움이 되고 싶다"라고 했다.

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그는 향후 거취를 아직 결정하지 않았다며 1년 정도 휴식을 취하면서 2028년 LA올림픽을 준비할지 여부를 고민할 것이라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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