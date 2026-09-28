경악! 이런 막장있을까...팬들도 "내 티켓 전부 날렸다" 분노 폭발, 日 배드민턴 요정 새벽 경기에 쏟아진 맹비난 "어처구니가 없다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]막장 운영에 가까운 일정에 비판이 쏟아지고 있다.

중국의 넷이즈는 28일(한국시각) '경기가 0시 8분에 시작되어 관중들은 이미 다 떠나야 했다'고 보도했다.

26일 벌어진 여자 단식 32강과 16강, 선수들이 납득하기도 어려운 말도 안 되는 일정이 진행됐다. 하루 2경기, 국제대회에서 엄청난 출전 경력을 보유한 안세영조차 경험한 적 없는 초유의 경기 스케줄을 선수들이 소화해야 했다. 여자 단식 뿐만 아니라, 남자 단식, 혼합 복식, 남녀 복식 모두 상황이 크게 다르지 않았다.

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무리한 일정 탓에 몸 상태 관리가 어려울 수밖에 없었다. 한국은 이 과정에서 김가은과 최지훈에 부상 문제로 기권했다. 안세영은 경기와 경기 사이에 잠시 호텔로 돌아갔지만, 거의 휴식을 취하지 못하고 약간의 정비 후에 돌아왔음을 밝혔다. 일부 선수들은 두 번째 경기가 언제 시작될지 모른다는 불안감에 경기장에 그대로 남기도 했다.

가장 큰 화제가 된 경기는 시드를 배정받은 미야자키 도모카의 경기였다. 세계 7위인 미야자키는 일본의 기대주, 단식에서도 최소 8강 이상을 바라볼 수 있는 선수로 여겨졌다. 대회 직전 열린 중국 마스터스에서는 왕즈이를 잡아내고 결승에 올라 안세영과 우승을 다투기도 했다.

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하지만 미야자키는 이날 최악의 컨디션으로 경기에 임할 수 밖에 없었다. 첫 경기 이후 무려 27일 자정이 넘는 시간까지 대기를 거듭했다. 숙소에 돌아가지 못했다. 미야자키는 "호텔로 돌아갈 수 없었다. 이곳에서 기다리고 있는 것에 대한 어려움이 있었다"고 했다. 문제는 경기 시간, 첫 경기 이후 이미 몸이 식은 미야자키는 0시 이후에 경기를 시작했다. 푸살라 신두에게 0대2로 무너졌다. 미야자키는 "좀처럼 몸이 움직이지 않았다"고 아쉬움을 표했다.

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해당 경기에 대한 중국 언론의 비판까지 쏟아졌다. 넷이즈는 '앞서 아시안게임은 숙박과 교통을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 이제는 경기가 새벽에 시작되면서 다시 주목을 받고 있다. 해외 언론과 네티즌들로부터 조직위원회에 대한 비판과 의문이 제기되고 있다'며 '0시 8분에야 시작한 미야자키의 경기는 경기장에 관중이 거의 없는 상태였다. 경기장에는 대회 관계자들을 포함해 극소수의 사람들만 남아 있었다. 결국 경기는 단 41분 만에 끝났다'고 전했다.

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이어 '행사 주최측은 경기장 인근 역으로 가는 셔틀버스가 오후 10시 40분에 운행을 종료한다고 미리 공지했다. 이는 경기를 보기 위해 특별히 티켓을 구매한 팬들 중 일부는 늦게까지 기다릴 의향이 있었더라도 경기장을 떠나는 데 교통편 문제를 겪게 된다는 것을 의미했다. 팬들은 어처구니가 없다며 강한 실망감을 표출했다. 일부 팬들은 티켓을 전부 날렸다고 분노했다'고 덧붙였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com