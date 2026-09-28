'엄청 억울하다' 대한민국에 완패한 日 황당 반응 터졌다…'라이벌 경기, 한국 기세에 굴복하는 결과가 됐다'

한국 여자핸드볼 8년 만에 정상 탈환 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정지은 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

8년 만에 정상 탈환에 축제 분위기 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 일본을 이기고 금메달을 확정지은 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국에 패한 일본이 억울함을 토로하고 있다.

일본의 '더다이제스트'는 27일 '일본 여자 핸드볼 대표팀은 최종전에서 한국에 패해 은메달을 기록했다. 은메달이 아쉽다는 반응'이라고 보도했다.

이계청 감독이 이끄는 한국 여자 핸드볼 대표팀은 27일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 최종 6차전이자 결승전에서 27대23으로 승리했다.

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한국은 6전 전승으로 정상에 올랐다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만이자 통산 8번째 금메달을 목에 걸었다. 명예회복을 위한 '마지막 퍼즐'이었다. 한국은 자타공인 '아시아 최강'이다. 1990년 베이징부터 2006년 도하 대회까지 5연패를 비롯해 7차례 아시안게임 우승을 차지했다. 하지만 2023년 열린 항저우에선 눈물을 펑펑 흘렸다. 결승전에서 일본에 19대29로 완패하며 자존심에 상처를 입었다.

류은희 '금메달이 보인다' (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 한국 류은희가 경기 막바지 득점에 성공한 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

설욕전, 마지막 경기의 막이 올랐다. 한국은 '베테랑 군단' 류은희와 권한나가 공격을 쌍끌이했다. 골키퍼 박새영의 연이은 '선방쇼'까지 묶어 일본을 막아냈다. 한국이 전반을 16-12로 리드했다.

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후반 시작과 동시에 일본이 공격 속도를 올렸다. 한국으로선 석연치 않은 판정이 연달아 나왔다. 경기 종료 6분여를 남기곤 한미슬이 완전 퇴장을 당하며 위기를 맞았다. 일본은 틈을 놓치지 않았다. 경기 종료 4분여를 남기고 22-24, 2점 차까지 추격했다. 한국이 집중력을 발휘했다. 두 번 눈물은 없었다. 박새영의 선방으로 분위기를 바꿨고, 뒤이어 연달아 공격에 성공하며 리드를 지켰다. 당황한 일본은 실책을 범하며 스스로 발목을 잡았다. 한국은 한 수 위 실력으로 일본을 잡고 환호했다. 선수들은 금메달을 확정한 뒤 둥그렇게 원을 그려 빙글빙글 돌며 환호했다.

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태극전사 금빛 미소 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 결승전에서 일본을 꺾고 금메달을 따낸 대한민국 선수들이 메달을 들어 보이고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

'더다이제스트'는 '한국과 일본의 라이벌 대결이었다. 일본은 선제골을 기록했지만, 한국에 리드를 내주며 전반을 마감했다. 후반에도 한국의 흐름을 막지 못했다. 무너진 수비를 회복하지 못해 상대의 기세에 굴복하는 결과가 됐다. 눈을 뗄 수 없는 치열한 경기였던 만큼 지상파 중계가 없던 것에 대한 실망과 불만의 목소리도 이어졌다'고 했다.

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이 매체에 따르면 일본 팬들은 '엄청 억울하다', '한-일전 아쉬웠다. 아쉽다', '이 경기를 TV로 볼 수 없다니' 등의 반응을 보였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com