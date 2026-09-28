[속보]"'다이빙 여제' 김수지 또 해냈다!" 1m스프링보드 동메달! 3대회 연속 銅-銅-銅 역사[아이치-나고야아시안게임]

취재진 질문에 답하는 김수지

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[스포츠조선 전영지 기자]'다이빙 여제' 김수지(28·울산광역시청)가 여자 1m 스프링보드에서 아시안게임 3연속 동메달을 목에 걸었다.

김수지는 28일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 2026년 아이치-나고야아시안게임 다이빙 여자 1m 스프링보드 결선에서 245.05점으로 전체 9명의 선수 중 3위에 올랐다.

김수지는 전날 후배 김나현(강원도청)과 함께 나선 여자 싱크로 3m 종목에서 최강 중국에 이어 은메달을 목에 걸었다. 2002년 부산 대회 은메달 이후 무려 26년 만의 쾌거. 3년 전 항저우 동메달 후 이번 대회 메달색을 반드시 바꾸겠다고 했던 약속을 지켰다.

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김수지는 자타공인 대한민국 여자 다이빙의 살아 있는 역사다. 1m 스프링보드는 그녀의 주종목이다. 2019년 광주세계선수권에서 대한민국 최초로 이 종목 동메달을 목에 걸며 스타 탄생을 알렸고, 2018년 자카르타-팔렘방, 2023년 항저우 대회 이 종목에서 2연속 동메달을 획득했었다. 김수지는 전날 3m 싱크로 은메달 역사를 함께 쓴 '절친 후배' 김나현과 나란히 1m 스프링보드 멀티 메달에 도전했다. 김나현은 26일 문나윤과 함께 사상 첫 10m 플랫폼 동메달을 따낸 데 이어 사흘 연속 포디움 도전에 나섰다.

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파이널리스트 9명 중 4번째로 나선 김나현이 1라운드 48.00점, 3위에 오른 후 6번째로 나선 김수지의 입수 자세가 흔들렸다. 39.60점으로 9명 중 7위를 기록했다. 그러나 2라운드 앞으로 두바퀴 반 회전 난도를 깔끔하게 소화하며 53.30점 고득점과 함께 4위로 올라섰다. 김나현은 2라운드 42.90점을 받으며 김수지에 이어 5위를 달렸다.

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3라운드 김나현이 51.60점, 9명 중 최고점을 받으며 3위로 순위를 끌어올렸다. 김수지는 47.15점으로 5위를 기록했다. 4라운드 베테랑 김수지의 반전이 시작됐다. 2.4 난도의 리버스 1바퀴반을 깔끔하게 소화하며 50.40점, 전체 2위의 고득점으로 3위를 탈환했다. 김나현이 46.80점, 5위가 됐다.

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포디움의 운명이 결정될 마지막 5라운드. 김나현이 긴장한 탓인지 실수로 39.10점, 총점 228.40점(5위)을 받았다. 포디움을 위한 맏언니 김수지의 어깨가 무거웠다. 그러나 베테랑답게 위기에 강했다. 난도 2.6의 과감한 연기, 강력한 멘탈로 54.60점의 고득점을 찍었다. 총점 245.05점으로 3위, 기어이 동메달을 가져왔다.

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세계 최강 중국 린샨(263.05점), 롱이핑(254.25점)이 압도적 난도와 기술로 금, 은메달을 가져갔다. 대한민국 다이빙의 자존심 김수지가 3연속 동메달 쾌거와 함께 전날 3m 싱크로 은메달에 이어 2대회 연속 멀티 메달을 목에 걸었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com