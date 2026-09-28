'미쳤다' 세계 2위 이소희-백하나 단체전 설욕 임박...4강전 랭킹 없는 日 복식조 나카니시-우에사카에 1게임 승리, 21-13 제압

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[스포츠조선 이현석 기자]'세계 2위' 이소희-백하나 조가 설욕에 가까워지고 있다.

이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 복식 4강전에서 일본의 우에사카 린-나카니시 키에 조와의 경기에서 1게임을 21-13로 제압했다.

한국 여자 복식의 에이스인 이소희-백하나 조는 이번 대회 유력한 금메달 후보 중 하나로 꼽힌다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다.

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세계 무대에서 엄청난 경쟁력을 발휘했다. 2023년 전영오픈과 인도네시아오픈, 2024년 아시아선수권에서 정상에 올랐고 지난해에는 월드투어 파이널까지 제패했다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 2026년 세계선수권에서는 여자 복식 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝 조를 제압하며 세계 챔피언에 등극했다. 한국 여자복식의 세계선수권 우승은 무려 31년 만이었다.

다만 이번 아시안게임에서는 초반 어려움을 겪었다. 단체전이 유독 힘들었다. 승리가 기대됐던 8강과 4강에서 모두 패했다. 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다. 당시 이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 했다.

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여자 복식은 달랐다. 세계 11위 페브리아나 쿠수마-메일리사 푸스피타 사리 조(인도네시아)를 만난 이소희-백하나 조는 무려 1시간23분의 대혈투를 펼쳤다. 2대1(21-16 15-21 21-9)로 물리치고 힘겹게 8강에 합류했다. 8강전에서 대만의 슈인후이-린지윤(세계 12위)을 2대0(22-20, 21-17)으로 완파했다.

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이번에는 일본이었다. 단체전 한국을 꺾은 일본을 상대로 1게임을 잡아냈다. 7-7 접전까지 가는 양상도 있었으나, 이후 줄곧 경기를 리드했다. 순식간에 12-7까지 달아난 이소희-백하나 조는 간격을 끝까지 지켰다. 이후에도 일본의 범실이 나오는 등 안정적인 플레이로 21-13, 1게임을 웃었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com