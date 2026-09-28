[속보]미쳤다! 단체전 패배 멋지게 설욕! '세계 2위' 이소희-백하나, 4강서 '日복병' 2대0 박살냈다...2회 연속 결승 진출 성공→24년 만의 금메달 도전[이치노미야 현장]

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 2대회 연속 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 제압했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 2대회 연속 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 제압했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 2대회 연속 결승 진출에 성공했다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 2대0(21-13, 21-12)으로 완파했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다. 이소희-백하나 조는 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만에 금메달 도전에 나선다.

이소희-백하나 조는 한국 여자복식의 에이스다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다.

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2023년 전영오픈과 인도네시아오픈, 2024년 아시아선수권에서 정상에 올랐고 지난해에는 월드투어 파이널까지 제패했다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 2026년 세계선수권에서는 여자 복식 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝 조를 제압하며 세계 챔피언에 등극했다. 한국 여자복식의 세계선수권 우승은 무려 31년 만이었다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 2대회 연속 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 제압했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다.

많은 기대 속에 이번 아시안게임에 나선 이소희-백하나 조는 기대와 다른 모습을 보였다. 여자 단체전 8강과 4강에서 모두 패했다. 8강 말레이시아전에서 세계 랭킹 5위 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 당시만 하더라도 큰 의미를 두지 않았다.

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하지만 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다.

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이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 했다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 2대회 연속 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 제압했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다.

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여자 복식 개인전이 그 무대였다. 출발은 쉽지 않았다. 세계 11위 페브리아나 쿠수마-메일리사 푸스피타 사리 조(인도네시아)를 만난 이소희-백하나 조는 무려 1시간23분의 대혈투를 펼쳤다. 2대1(21-16 15-21 21-9)로 물리치고 힘겹게 8강에 합류했다.

8강전 역시 힘겨웠다. 대만의 슈인후이-린지윤(세계 12위)을 2대0(22-20, 21-17)으로 꺾었다. 1게임에서 듀스까지가는 접전을 펼쳤다. 22-20으로 가까스로 승리했다. 무려 31분이나 걸렸다. 2게임에서는 실력을 발휘했다. 12-12 이후 연속 득점으로 승기를 잡은 뒤 여유있게 상대의 추격을 따돌리며 21-17로 준결승행을 결정지었다.

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4강에서 나카니시-우에사키 조를 만났다. 단체전의 복수전이다. 당시 김혜정-정나은을 꺾은 조가 나카니시-우에사카 조였다. 이 패배로 단체전 결승전에 실패한만큼, 이소희-백하나 조는 대리 복수전을 치렀다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 2대회 연속 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 제압했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다.

1게임, 범실로 선제점을 내줬다. 2-4에서 내리 3점을 따내며 5-4로 뒤집었다. 이후 시소게임이 이어졌다. 7-7에서 치고 나갔다. 연속 점수를 따며 스코어를 벌렸다. 11-7, 4점차로 인터벌을 맞이했다. 12-8에서 이소희가 절묘한 대각선 공격을 성공시키며 5점차까지 앞서 나갔다. 상대범실까지 겹치며 16-9가 됐다. 17-12까지 쫓겼지만, 긴 랠리 끝에 18점 고지를 밟았다. 공격이 네트를 맞고 들어가는 행운까지 따르며, 21-13으로 1게임을 가져갔다.

2게임 양상도 비슷했다. 먼저 리드를 내줬지만, 이어 연속득점으로 4-3, 역전에 성공했다. 기세를 탄 이소희-백하나 조는 8-4까지 앞서나갔다. 추격을 허용했지만, 11-7, 1게임과 마찬가지로 4점차로 인터벌에 돌입했다. 인터벌 이후에도 계속해서 득점을 쌓았다. 14-7, 더블스코어까지 앞서나갔다. 사실상 승기를 잡았다. 20-12, 매치포인트에서 마지막 공격을 성공시키며 승리했다.

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이소희-백하나 조는 4강서 이번 대회 최고의 경기력으로 결승에 올랐다. 아시안게임 첫 금메달에 도전한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com