"죽으라는 건가" 안세영 불만 폭발, 인도 메달리스트도 작심 발언 "이런 경우 본 적 없어, 중국 대회보다 수준 떨어져"

안세영 가볍게 4강행 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논을 2-0으로 제압한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]안세영의 불만을 다른 세계적인 선수들도 똑같이 느끼고 있다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강전에서 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압했다. 4강 진출에 성공하며 동메달을 확보했다.

경기 후 안세영은 대회 일정에 대해서 불만의 목소리를 냈다. 여자단식 일정이 6일간 진행됐던 항저우 대회보다 하루 줄어들면서 하루에 두 경기를 치러야 했다. 국제대회에서 거의 볼 수 없는 살인적인 스케줄이다.

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안세영도 "이런 적이 처음"이라며 말하며 "가은 언니랑 단식에서 두 경기는 죽으라는거 아니냐고 했다"며 우회적으로 불만을 드러냈다. 이어 "어제 경기를 하고 텐션이 떨어지는 것 같아서, 계속 깨우려고 했다. 텐션을 올리려고 얼굴도 때렸다"고 고백했다.

최강 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논과의 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

안세영만 이렇게 느낀 게 아니다. 배드민턴 선수들 모두가 불만이다. 남자 배드민턴 단체전 동메달을 차지한 하시나 수닐 프라노이는 로이터 통신과의 인터뷰에서 "4년에 한 번 열리는 아시안게임에서 좋은 성적을 거두기 위해 모두가 노력하는데, 하루에 단식 경기를 두 개나 치르게 하는 것은 가혹하다. 오랫동안 이런 경우는 본 적이 없다"며 대회 방식에 문제가 있다고 지적했다.

프라노이는 대회 전반적인 운영에 대해서도 문제점을 지적하면서 이번 대회를 "수준 낮은" 대회라고 평가했다. "중국 대회가 끝난 직후라 3~4년이 지난 지금은 더 나아질 것으로 기대했지만, 이번 대회는 (수준이) 떨어졌다. 숙박과 교통 측면에서 힘든 경험을 했다. 솔직히 말해 그냥 평범 이하의 대회"라고 비판했다.

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또한 그는 이번 대회 최대 논란 대상이었던 선수단 숙소 운영을 두고서도 "종합 스포츠 대회의 진정한 재미와 핵심은 다른 선수들을 만날 수 있다는 점이다. 그들과 어울릴 기회가 있고, 대화를 나눌 기회가 있다. 우리는 개막식에 갔을 때만 그것을 느낄 수 있었다. 그런 상황에 처해 있다는 것 자체가 정말 슬펐다"고 덧붙였다.