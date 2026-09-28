이런 기적있을까...韓 육상 대형 사고 친다, 조엘진-비웨사 미친 질주 임박...남자 400m 계주 충격 실격 후 항소로 대반전, 결선 1레인 배정 확정

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[스포츠조선 이현석 기자]항소로 얻은 극적인 기회, 이젠 제대로 실력을 보여줘야 할 결선 무대다.

실낱 같은 희망을 잡았다. 대한민국 남자 400m 계주 대표팀이 결선에 올랐다. 메달권 전력이라 평가받는 한국은 결선 무대에서 다시 한번 질주를 펼칠 예정이다. 하경수 육상 남자 단거리 대표팀 감독은 28일 "판정 직후 우리가 가진 영상을 모두 제출하면서 실격 대상이 아니라고 즉시 항소했고, 주최 측은 우리의 주장을 받아들였다. 우리는 내일 결선에 진출하게 됐다"고 밝혔다. 결선은 1번 레인에 배정됐다.

김시온(국군체육부대), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 대표팀은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 예선 2조에서 39초33의 기록으로 일본(38초71), 태국(38초89), 오만(38초99)에 이어 조 4위를 기록했다. 기록만이 문제가 아니었다. 1번 김시온과 2번 조엘진이 바통을 이어받는 과정에서 나온 실수가 보는 이들을 탄식하게 했다. 3번 이재성, 앵커 비웨사의 역주가 나왔지만, 간신히 4위였다. 전체 기록 상 결선 무대에 오를 수 있는 8위 마지노선 한 칸 위인 7위로 마무리했다.

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문제의 실격처리가 나오며 모두를 당황시켰다. 실수가 나온 김시온에서 조엘진의 바통 터치에서 바통 터치 구간을 넘었다는 판정, 결선에 오를 순위에 오르고도 탈락할 위기에 처하고 말았다. 곧바로 항소에 나섰다. 인용을 기대하기는 쉽지 않은 현실이었다. 하지만 반전이 찾아왔다. 하 감독은 "심판진은 바통 터치 구간을 넘어갔다고 판정내렸는데 우리가 봤을 땐 아니었다"며 "우리는 실격 대상이 아니라는 확신을 갖고 있었지만, 올림픽, 아시안게임 등 국제종합대회에서 항소 신청이 뒤집어진 사례가 많이 나오지 않은 만큼 구제받을 수 있을 것이란 희망이 크지 않았는데 좋은 결과가 나와 다행"이라고 말했다.

결선에 오른 한국은 28일 오후 10시23분 같은 장소에 메달을 다툰다. 한국, 싱가포르, 스리랑카, 오만, 중국, 일본, 대만, 태국, 사우디아라비아가 1레인부터 9레인까지 배정받아 경쟁한다. 전력은 충분히 준비됐다. '기대주' 조엘진과 비웨사는 앞서 남자 100m 결선에서 각각 10초17로 4위, 10초19로 5위에 오르는 메달권에 근접한 기량을 선보였다. 결선에서 다시 한번 실수가 나오지 않는다면 입상까지도 충분히 노려볼 수 있다. 한국은 앞서 항저우 대회에서도 이 종목 동메달을 획득한 바 있다. 사상 첫 두 대회 연속 메달에 도전한다.

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한편 여자 400m 계주 대표팀도 결선에 오르며 도전을 이어간다. 서지현(진천군청), 김서윤(창원시청), 김명지(정선군청), 김주하(시흥시청)로 구성된 여자 계주는 44초94로 조 5위, 기록상 전체 8위에 오르며 결선에 올랐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com