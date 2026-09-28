'이럴 수가' 세계 1위 서승재-김원호 또 흔들렸다...24년 만의 금메달 도전 적신호, 4강전 1게임 싱가포르 마르틴-레오에 11-21 패배

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[스포츠조선 이현석 기자]남자 복식 세계 1위인 서승재-김원호 조가 다시 1게임에 흔들렸다.

서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자 복식 준결승에서 싱가포르의 마르틴 다니엘-카르난도 레오 조와의 경기에서 첫 게임을 11-21로 패배했다. 첫 경기에서 패배한 서승재-김원호조는 남은 두 경기를 모두 승리해야 결승 진출을 노릴 수 있다.

이번 대회 아주 강력한 우승 후보로 꼽힌 서승재-김원호 조다. 2025년 본격적으로 호흡을 맞추기 시작한 뒤 불과 1년여 만에 남자 복식에서 가장 뜨거운 경기력을 자랑했다. 2016년 이용대-유연성 이후 9년 만에 세계 1위에도 올랐다. 지난해 1월 말레이시아오픈에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 독일오픈과 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈 등 다양한 국제 대회에서 우승을 휩쓸었다.

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지난해 8월 파리 세계선수권에서도 정상에 올라 '월드클래스' 기량을 증명했다. 시즌 마지막 무대인 월드투어 파이널에서는 중국의 량웨이컹-왕창을 2-0(21-18, 21-14)으로 제압하며 유종의 미를 장식했다. 한 해 동안 11번의 우승, 압도적이었다.

다만 최근 견제가 치열했다. 최근 들어서는 지난해 초중반처럼 출전하는 대회마다 우승 경쟁을 펼쳤던 압도적인 흐름이 다소 주춤하며 아시안게임에 대한 우려가 적지 않았다. 단체전에서도 아쉬움이 컸다. 한국은 중국과의 8강에서 매치 스코어 2대3으로 석패했다. 서승재-김원호는 세계 랭킹 3위 량웨이컹-왕창을 2-0(21-12, 21-12)으로 완파하며 자신의 몫을 다했지만 한국의 탈락을 막지는 못했다.

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남자 복식에서도 어려움이 컸다. 8강에서 일본을 상대로 1게임을 내주며 고전했다. 초반까지 치열하게 접전을 펼치던 경기, 끌려가는 흐름에도 7-8로 쫓아가며 기회를 노렸다. 하지만 인터벌 이후 격차가 벌어졌다. 일본은 순식간에 달아나기 시작했다. 13-17로 달아난 일본은 한국의 추격에도 달아나며 결국 15-21로 1게임을 따냈다. 다행히 이후 2게임을 내리 따내며 반전을 만들었다.

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이번 경기도 첫 게임에 고전했다. 초반 5-6까지 따라붙는 상황도 있었으나, 이후 줄곧 점수를 내줬다. 8-17까지 벌어졌던 점수 격차를 극복하지 못하고 결국 11-21로 첫 게임을 내주며 남은 두 게임을 모두 이겨야 하는 상황에 놓였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com